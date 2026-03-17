Στη Δικοινοτική Επιτροπή ο αφθώδης πυρετός - Η ε/κ πλευρά ζήτησε από τους Τ/κ συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ

Για δεύτερη φορά βρέθηκαν την Τρίτη ενώπιον της Επιτροπής Γεωργίας της Βουλής η υπουργός Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου, και οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, για να απαντήσουν σε ερωτήσεις των βουλευτών για την κρίση του αφθώδους πυρετού, όπως η διαχείριση της ασθένειας, η οποία έχει φτάσει στη Λευκωσία, το ζήτημα της αντιμετώπισης του ιού στα κατεχόμενα, ο κίνδυνος απαγόρευσης στις εξαγωγές χαλλουμιού και οι αποζημιώσεις των επηρεαζόμενων κτηνοτρόφων.

Απαντώντας σε εναγώνιες ερωτήσεις για το τι γίνεται με τα κατεχόμενα και για το αν οι προσπάθειες που γίνονται τώρα στις ελεύθερες περιοχές θα είναι «μία τρύπα στο νερό», δεδομένου ότι οι δύο πλευρές δεν έχουν κοινή πολιτική απέναντι στον αφθώδη πυρετό, ο διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλος Πίπης, ανέφερε:

«Όπως γνωρίζετε, δυστυχώς δεν έχουμε έλεγχο στα κατεχόμενα. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος την Παρασκευή είπε ότι προσπαθούν να πείσουν τους Τουρκοκύπριους για συμμόρφωση με το ενωσιακό δίκαιο μέσω των κονδυλίων που τους παραχωρούν. Αυτό έγινε και στο πλαίσιο παραχώρησης των εμβολίων των περασμένο Δεκέμβιο».

Επίσης ενημέρωσε ότι σήμερα είχαν συνάντηση με Τ/κ συναδέλφους τους στη Δικοινοτική Επιτροπή Υγείας, στην υποεπιτροπή για τα Κτηνιατρικά. «Τους ζητήσαμε να λειτουργούν στη βάση του ευρωπαϊκού κεκτημένου για ενιαία πολιτική. Ζητήσαμε να ελεγχθεί η βόσκηση κατά μήκος της πράσινης γραμμής. Μέσω του Ε/κ διαπραγματευτή ο στόχος είναι η δημιουργία κοινής επιτροπής για ομοιόμορφη αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων, στη βάση των ενωσιακού δικαίου», είπε ο κ. Πίπης.

Για τη σημερινή συνάντηση στη Δικοινοτική Επιτροπή Υγείας, μίλησε στο ΚΥΠΕ ο Ε/κ συμπρόεδρος, Λεωνίδας Φυλακτού, τονίζοντας ότι η συνεδρίαση έγινε κατόπιν αιτήματος της ε/κ πλευράς. Η εν λόγω Επιτροπή έχει συνεδριάσει τουλάχιστον 4 φορές από τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος αφθώδους πυρετού στα κατεχόμενα και σύμφωνα με τον κ. Φυλακτού τα μέλη της βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία.

Η συνεδρίαση έγινε στην παρουσία κτηνιάτρων από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπό την προσωπική τους ιδιότητα, οι οποίοι ενημέρωσαν για την κατάσταση με τον αφθώδη πυρετό στις ελεύθερες περιοχές, περιλαμβανομένων των δύο νέων περιστατικών που εντοπίστηκαν σε φάρμες στο Δάλι και το Γέρι.

Οι Τ/κ μέλη της Επιτροπής, ανέφερε ο κ. Φυλακτού, τούς είπαν ότι η νόσος έχει περιοριστεί στην αποκλεισμένη περιοχή της Λαπάθου, ο εμβολιασμός συνεχίζεται με στόχο τον εμβολιασμό όλου του ζωικού πληθυσμού στα κατεχόμενα, ενώ συνεχίζονται και οι δειγματοληψίες σε άλλες περιοχές πέραν της αρχικής.

Ο κ. Φυλακτού είπε ότι η ε/κ πλευρά έκανε πρόταση στην τ/κ όπως σκεφτούν την αλλαγή της στρατηγικής τους και εφαρμοστούν ομοιόμορφα και στις δύο πλευρές τα πρωτόκολλα της ΕΕ. (ΣΣ: σημειώνεται ότι στα κατεχόμενα δεν έχουν προχωρήσει σε θανατώσεις ζώων πλην των πολύ σοβαρών περιστατικών).

Ο κ. Φυλακτού σημείωσε επίσης ότι παρόμοια ομοιόμορφη πολιτική είχε ακολουθηθεί από την τεχνική Επιτροπή για την Υγεία κατά την περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού.

Τα τ/κ μέλη της Κτηνιατρικής Επιτροπής, συνέχισε, ζήτησαν χρόνο για να μελετήσουν το ενδεχόμενο αλλαγής της στρατηγικής τους και θα επανέλθουν.

«Στα κατεχόμενα δεν θανάτωσαν, προχώρησαν απευθείας με προστατευτικό εμβολιασμό», ανέφερε ο κ. Πίπης στη Βουλή. Οι ίδιοι οι Τ/κ ζήτησαν τα εμβόλια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τον ίδιο. Τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτάθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία ενημέρωσε να τα στείλουν πρώτα στην ΚΔ και μετά να τα στείλει αυτή στα κατεχόμενα, όπως έγινε και την περίοδο του κορωνοϊού.

«Αφού διαγνώστηκε το πρόβλημα στα κατεχόμενα από τους εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί δεν στάλθηκαν εμβόλια και στις ελεύθερες περιοχές;» ρώτησε ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Πασιουρτίδης. Τότε ο κ. Πίπης επικαλέστηκε το πολιτικό ζήτημα και νομικές δυσκολίες, δεδομένου ότι η ΚΔ δεν ασκεί έλεγχο στα κατεχόμενα. Επίσης είπε ότι δεν μπορούσε κάποιος να εγγυηθεί ότι η ασθένεια θα περνούσε στις ελεύθερες περιοχές, αναφέροντας άλλα παραδείγματα ασθενειών στο παρελθόν.

«Γιατί στα κατεχόμενα δεν έγιναν θανατώσεις ζώων; Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορηγά βοήθεια στα κατεχόμενα από τη στιγμή που δεν ακολουθούν οδηγίες;» ρώτησε ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Χαράλαμπος Πάζαρος. Εδώ ο κ. Πίπης μετέφερε πληροφόρηση που ελαβε ότι τα κατεχόμενα δεν εφάρμοσαν το ενωσιακό κεκτημένο, πρώτον γιατί δεν είχαν αποζημίωση να δώσουν και δεύτερον, διότι δεν είχαν τα μέσα για αποτέφρωση και ταφή.

Ερωτήσεις βουλευτών

«Κατά πόσο έχει συνεδριάσει η Επιτροπή για τον καθορισμό των αποζημιώσεων;» ρώτησε ο πρόεδρος της Επιτροπής, Γιαννάκης Γαβριήλ. «Θέλουμε ξεκάθαρη απάντηση, αν έχουμε αποκλειστεί από χώρες για την εξαγωγή χαλλουμιού» τόνισε ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Πρόδρομος Αλαμπρίτης.

«Έγινε κάποιος υπολογισμός για το πώς θα επηρεαστεί η αγορά εσωτερικά;» ρώτησε ο βουλευτής των Οικολόγων Χαράλαμπος Θεοπέμπτου. Επίσης έθεσε θέμα για τον επηρεασμό των υπόγειων υδάτων από τις ταφές ζώων. «Τι γίνεται με τα μέτρα για τους χοίρους; Πού βρίσκεται το πρόγραμμα εμβολιασμών;» ρώτησε ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Βαλεντίνος Φακοντής.

«Φαίνεται ότι δεν λήφθηκαν τα απαραίτητα μέτρα», τόνισε ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρίστος Ορφανίδης. Επίσης ρώτησε αν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ασκούν πιέσεις στο να έρθουν έγκαιρα. Κατά την εκτίμησή του, σε δύο χρόνια θα επιτραπεί στις υφιστάμενες μολυσμένες μονάδες να μπει νέος πληθυσμός ζώων.

Παναγιώτου: «Εντός της επόμενης εβδομάδας οι κτηνοτρόφοι θα δουν στους λογαριασμούς τους εμβάσματα»

Παίρνοντας τον λόγο η υπουργος Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου, ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει λάβει 9 συν 1 μέτρα. Σημείωσε ότι μετά από απόφαση του Υπουργικού στις 5 Μαρτίου, η Συμβουλευτική Επιτροπή για να εισηγηθεί το πλαίσιο των αποζημιώσεων έχει συνεδριάσει. Ανέφερε ότι η Επιτροπή αυτή θα συνεδριάζει δύο φορές την εβδομάδα, η πρώτη έγινε την προηγούμενη Πέμπτη, σήμερα η δεύτερη συνεδρίαση και Τρίτη συνεδρίαση εντός της εβδομάδας. Εντός της επόμενης εβδομάδας, είπε, οι κτηνοτρόφοι θα δουν στους λογαριασμούς τους εμβάσματα για το πρώτο πακέτο βοήθειας ύψους 50 χιλιάδων ευρώ ανά μονάδα, ανάλογα με τον αριθμό των ζώων. Στη συνέχεια η υπουργός ανέλυσε όλα τα μέτρα που έχουν αποφασιστεί από το Υπουργικό στις 5 Μαρτίου και χθες 16 Μαρτίου από το Υπουργικό, συνολικού ύψους 28 εκατομμυρίων ευρώ.

Όσοι δεν επιθυμούν να επαναδραστηριοποιηθούν ασφαλώς και θα πάρουν την αποζημίωση που δικαιούνται, διευκρίνισε, σε απάντηση σχετικού ερωτήματος από τον βουλευτή του ΕΛΑΜ, Λίνου Παπαγιάννη.

Αναφέρθηκε στην Εθνική Ομάδα για την ανασυγκρότηση της Κτηνοτροφίας υπό τον Σταύρο Μαλά και την Εθνική Ομάδα Επιδημιολόγων, τονίζοντας την ανάγκη εξιοποίησης των επιστημόνων.

Το χαλλούμι δεν επηρεάζεται, λόγω της παρασκευής του σε υψηλές θερμοκρασίες. «Σήμερα δεν υπάρχουν περιορισμοί από χώρες για τις εξαγωγές του». «Άρα δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος;» ρώτησε ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Πασιουρτίδης, επικαλούμενος δημόσιες δηλώσεις αυτών των ημερών για ενδεχόμενους κινδύνους. Παραπέμποντας σε ζητήματα που αφορούν τους κανονισμούς της ενιαίας αγοράς της ΕΕ, η κα Παναγιώτου ανέφερε ότι θα ενημερώσουν σχετικά οι εκπρόσωποι των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Σε ό,τι αφορά την επιτήρηση στην πράσινη γραμμή, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ζήτησαν όπως αυξηθεί, τόνισε. 82% των μονάδων βοοειδών έχουν εμβολιαστεί, 45,7% των μονάδων αιγοπροβάτων. «Ο στόχος είναι εντός Μαρτίου να ολοκληρωθεί παγκύπρια ο εμβολιασμός της πρώτης δόσης και αύριο αρχίζει ο εμβολιασμός της δεύτερης δόσης», είπε. «Θα καλύψετε τα έξοδα και για αγορά και μεταφορά των ζώων;», ρώτησε ο Γιαννάκης Γαβριήλ του ΑΚΕΛ, η υπουργός απάντησε καταφατικά. «Στο τέλος αυτής της εβδομάδας θα κατατεθεί η ολοκληρωμένη πρόταση του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών και των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για τις αγορές ζώων, από Γαλλία και Ισπανία», είπε.

Εκ μέρους των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, ο διευθυντής, Χριστόδουλος Πίπης, ανέφερε ότι οι χώρες οι οποίες αποτελούν τον κύριο προορισμό εξαγωγής χαλλουμιού, είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία, η Σουηδία και οι ΗΠΑ, οι οποίες έχουν διαβεβαιώσει την Κυπριακή Δημοκρατία ότι δεν τίθεται θέμα με το χαλλούμι. Την ίδια ώρα επαφύεται σε άλλες τρίτες χώρες για το πώς θα κινηθούν σε σχέση με το χαλλούμι, σημείωσε.

«Καμία χώρα δεν έχει επιβάλει περιορισμούς για το χαλλούμι μέχρι σήμερα», τόνισε, «αλλά αν θέσει κάποια ζήτημα, θα προβούμε σε διάβημα, όπως έγινε με τη Αυστραλία», είπε. Όπως είπε, 500.000 δόσεις για χοίρους από το απόθεμα της Γερμανίας θα λάβει η Κύπρος, μετά από επικοινωνία του με τη Γερμανίδα εμόλογό του. Το αντίτιμο θα καταβληθεί στη Γερμανία από την Κύπρο. Επίσης η Κύπρος έχει έρθει σε επαφή με τη γερμανική εταιρεία παρασκευής των εμβολιών, για να καλύπτεί στο μέλλον τις ανάγκες της Κύπρου για χοίρους και μηρυκαστικά.