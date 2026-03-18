Λογγίνος: 75% των εργοστασίων δεν τηρούν τα μέτρα πυρασφάλειας - Καταλογίζει αδράνεια σε Δήμους, ΕΟΑ και Υπουργείο Εμπορίου

Τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης για την πρόληψη της πρόκλησης πυρκαγιών και για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση πυρκαγιών ενόψει της προσεχούς καλοκαιρινής περιόδου, «παρέταξε» σήμερα ενώπιον της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής η «στρατιά» πυρόσβεσης της Κύπρου. Ήταν η τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής στην παρούσα της σύνθεση, πριν από τις βουλευτικές εκλογές Μαΐου.

Αίσθηση προκάλεσε επίσης η αναφορά του αρχιπυράρχου της Πυροσβεστικής και εκτελούντος χρέη γενικού συντονιστή πυρκαγιών, Νίκου Λογγίνου, ότι 75% των εργοστασίων δεν τηρούν τα μέτρα πυρασφάλειας. Στο ερώτημα του βουλευτή του ΑΚΕΛ, Νίκου Κέττηρου, «εσείς για όλα αυτά τι κάνετε;», ο αρχιπύραρχος απάντησε ότι έγιναν έλεγχοι και στάλθηκαν επιστολές σε όλες τις αρμόδιες αρχές, που είναι οι Δήμοι, οι ΕΟΑ και το Υπουργείο Εμπορίου, αλλά δεν τους επιβάλλουν ποινές, δεν τους οδηγούν στο δικαστήριο και δεν τους βάζουν λουκέτο. «Δεν βλέπω να κινητοποιείται κανένας», τόνισε. Το ίδιο πρόβλημα παρατηρείται, είπε, και σε κέντρα αναψυχής.

Την ίδια ώρα ο αρχιπύραρχος είπε ότι στην κατάσβεση πυρκαγιών υπαίθρου, που είναι υπό την ευθύνη της Πυροσβεστικής, εντοπίζεται κενό ως προς τον αριθμό σταθμών υπαίθρου. Σημείωσε ότι έγινε μελέτη που κατατέθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, για στελέχωση των υφιστάμενων 14 σταθμών υπαίθρου 24 ώρες το 24ωρο και για δημιουργία άλλων 14, ώστε να υπάρχει στον επιθυμητό χρόνο η επέμβαση πυροσβεστών σε όλα τα μέρη της υπαίθρου. Ενδεικτικά ανέφερε ότι για τον Κάμπο της Τσακίστρας ο πλησιέστερος σταθμός είναι στην Ευρύχου, που είναι μεγάλη απόσταση. «Μέχρι να φτάσει πυροσβεστικό όχημα, θα χάσουμε σπίτι ή οτιδήποτε άλλο», προειδοποίησε.

Ανησυχία προκάλεσε στην αίθουσα η αναφορά του ότι κάθε χρόνο, περίπου 1.500 πυρκαγιές υπαίθρου από τις συνολικά περίπου 3.500, δηλαδή ένας μεγάλος αριθμός, ξεσπούν μετά τις 7.00 το βράδυ, όταν κλείνουν αυτοί οι σταθμοί, γιατί «ίσως γνωρίζουν κάποιοι ότι δεν υπάρχουν οχήματα να ανταποκριθούν».

Είπε ότι «με τους σταθμούς που έχουμε και το προσωπικό που έχουμε, η Πυροσβεστική δεν μπορεί να ανταποκριθεί». Τονίζοντας το πρόβλημα υποστελέχωσης της Πυροσβεστικής, σημείωσε ότι ενώ το Τμήμα Δασών έχει στη διάθεσή του 606 εργάτες πυρόσβεσης, η Πυροσβεστική έχει μόνο 233. Δεν δικαιολογείται αυτός ο αριθμός, τόνισε, όταν ξεσπούν 3.500 πυρκαγιές κάθε χρόνο στην ύπαιθρο.

Έντονος προς την Πολιτική Άμυνα για κενά στις εκκενώσεις ο Λογγίνος - Δόθηκαν ασύρματοι σε κοινοτάρχες

Για τις εκκενώσεις των κοινοτήτων και στον απόηχο των σοβαρών κενών που εντοπίστηκαν στη μεγάλη πυρκαγιά της Λεμεσού τον περασμένο Ιούλιο, ο κ. Λογγίνος ενημέρωσε τη Βουλή ότι κατά τη χθεσινή και πρώτη γενική σύσκεψη εμπλεκομένων που συγκάλεσε ως εκτελών χρεή γενικού συντονιστή, ήταν έντονος προς την Πολιτική Άμυνα, διότι, όπως είπε, διαπίστωσε ορισμένα κενά, που ακόμα δεν καλύφθηκαν. Έκανε αυτή την αναφορά, για να εξηγήσει ότι στους όρους εντολής του, ως γενικός συντονιστής πυρκαγιών, περιλαμβάνεται, εκτός από τον γενικό συντονισμό την ώρα της κρίσης, και ο τομέας της πρόληψης. Διαβεβαίωσε ότι είναι το άτομο, το οποίο αυτή την περίοδο και μέχρι την ψήφισδη του νομοσχεδίου για την Πολιτική Προστασία στο πλαίσιο της οποίας θα διοριστεί ο εθνικός συντονιστής, ασκεί διευρυμένη εποπτεία στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, ώστε στον τομέα της πρόληψης να είναι έτοιμες για το προσεχές καλοκαίρι.

Από την Πολιτική Άμυνα εκπρόσωπος ανέφερε ότι για τις εκκενώσεις υπάρχει το σχέδιο «Πολύβιος» και αυτή τη στιγμή γίνεται προσπάθεια αναθεώρησής του σε όλες τις κοινότητες μέχρι το τέλος Μαρτίου. 80% των κοινοτήτων στις 3 από τις 5 επαρχίες έχουν αναθεωρήσει τα σχέδια εκκένωσης και έχουν τύχει επίσκεψης από λειτουργούς της Πολιτικής Άμυνας, για σκοπούς συνομιλίας με τους κοινοτάρχες, για να ελεγχθούν οι διαδρομές διαφυγής και για να επιλεχθούν ή να ελεγχθούν οι ήδη επιλεγμένοι χώροι συγκλεντρωσης σε κάθε κοινότητα. Για τις άλλες 2 επαρχίες το ποσοστό αναθεώρησης, όπως είπε, βρίσκεται ακόμα στο 50%.

Μέχρι να λειτουργήσει πιλοτικά το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης τον Ιούνιο, η Πολιτική Άμυνα έχει παραχωρήσει στα συμπλέγματα και σε ορισμένες κοινότητες αυξημένης επικινδυνότητας, ασυρμάτους. Έχουν τύχει εκπαίδευσης οι κοινοτάτρχες για τη χρήση τους, για να μπορεί να επικοινωνεί πιο εύκολα μαζί τους η Πολιτική Άμυνα κατά την κρίση πυρκαγιάς. Την ίδια ώρα έχουν δημιουργηθεί μέσω της ATHK κάποιες «ομάδες κοινοτήτων» για αποστολή μηνυμάτων. Επίσης ζητήθηκε από τις κοινότητες να δημιουργήσουν ομάδες μέσω του «Viber» ή του «WhatsApp», για να λαμβάνουν οι κάτοικοι οδηγίες της Πολιτικής Άμυνας.

Κανένα πτητικό σήμερα - 11 μέχρι την 1η Μαΐου, στα οποία και το πρώτο ιδιόκτητο αεροπλάνο της Κύπρου

Σε σχέση με τα μέσα αεροπυρόσβεσης ο κ. Λογγίνος μετέφερε επίσημη ενημέρωση από την Εθνική Φρουρά. Σήμερα δεν υπάρχει κανένα διαθέσιμο πτητικό μέσο, καθώς τα δύο αεροσκάφη του Τμήματος Δασών είναι εκτός λειτουργίας. Την 1η Απριλίου θα έρθουν τέσσερα αεροπλάνα ενοικίασης (Air Tractor, χωρητικότητας 3.000 λίτρων νερού). Την 1η Μαΐου θα μπορούν να επιχειρούν συνολικά ένδεκα πτητικά, καθώς θα προστεθούν ακόμη τρία αεροπλάνα (Air Tractor) και 4 ελικόπτερα. Εδώ ο κ. Λογγίνος διευκρίνισε ότι το ένα από τα τρία αεροπλάνα θα παραμείνει μόνιμα στην κατοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς αποτελεί μέρος της αγοράς αεροσκαφών που προανήγγειλε η κυβέρνηση. Από τα τρία αυτά αεροπλάνα, κάθε χρόνο θα παραμένει ένα στην Κυπριακή Δημοκρατία, μέχρι να συμπληρωθεί η αγορά και των τριών αεροπλάνων, πρόσθεσε. Φέτος τα άλλα δύο θα παραχωρηθούν στην Κύπρο υπό το καθεστώς ενοικίασης. Επιπρόσθετα θα μπορούν να συνδράμουν και δύο ελικόπτερα, τα οποία φέρνουν κάθε χρόνο στο νησί οι Βρετανικές Βάσεις, αλλά και τα δευτερεύοντα πτητικά μέσα (ελικόπτερα) της Αστυνομίας και της Εθνικής Φρουράς.

Στις 24 Απριλίου τα εγκαίνια κτηρίου για ευρωπαϊκή βάση αεροπυρόσβεσης

Ακόμα μετέφερε ανεπίσημη ενημέρωση που έλαβε για κτήριο που δημιουργήθηκε στο αεροδρόμιο της Πάφου, το οποίο θα φιλοξενήσει εκπαιδεύσεις για την ευρωπαϊκή βάση αεροπυρόσβεσης, που ανακοίνωσε πέρυσι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σημείωσε ότι το κτήριο θα εγκαινιαστεί στις 24 Απριλίου.

Απαντώντας σε εναγώνιες ερωτήσεις για το αν υπάρχει σχέδιο Β, σε περίπτωση που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή παραταθεί και εμποδίσει ξένα πτητικά μέσα αεροπυρόσβεσης να φτάσουν στο νησί μέχρι την 1η Μαϊου, ο κ. Λογγίνος είπε ότι «υπάρχει η δυνατότητα να ζητήσουμε από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πτητικά μέσα». Ωστόσο οι βουλευτές εξέφρασαν προβληματισμό εάν αυτή η επιλογή θα δώσει έγκαιρα βοήθεια στην Κύπρο.

Εκπαίδευση στη διερεύνηση αιτιών πυρκαγιάς από ξένη εταιρεία

Σύμφωνα με τον κ. Λογγίνο, τον Μάιο έρχεται στις 2 Μαΐου στην Κύπρο μία ξένη εταιρεία, εξειδικευμένη στις διερευνήσεις των αγροτοδασικών πυρκαγιών, για εκπαίδευση 30 μελών της Πυροσβεστικής στη διερεύνηση των αιτιών πυρκαγιάς.

Ανέφερε επίσης ότι έχουν τοποθετήσει κάμερες για εντοπισμό πυρκαγιών για άμεση ανταπόκριση πυροσβεστικών οχημάτων. Πρόκειται για περιοχές στην Πάφο, τη Λεμεσό και τη Λάρνακα, όπου διαπιστώθηκε ότι ξεσπούν συχνά πυρκαγιές. Δίνουν ζωντανή εικόνα 24 ώρες το 24ωρο, την οποία παρακολουθούν.

Προγραμματίζεται η τοποθέτηση αισθητήρων σε 13 βιομηχανικές περιοχές. Άλλοι αισθητήρες θα τοποθετηθούν στην ύπαιθρο και τα δάση, με στόχο την κάλυψη 80% αυτών των περιοχών. Ήδη υπάρχουν 4 αισθητήρες στα δάση (στήθηκαν πιλοτικά), οι οποίοι παρακολουθούνται συνέχεια στο ΚΣΕΔ και στα κέντρα επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής.

Εξάλλου το Τμήμα Μετεωρολογίας θα δίνει πληροφόρηση μέσω νέων εργαλείων, που εξασφάλισε από γειτονική χώρα, στην Πυροσβεστική, για πρόγνωση (θερμοκρασία, άνεμοι, υγρασία) 5 ημερών πριν, ώστε τουλάχιστον 48 μέρες πριν να γίνονται συσκέψεις εμπελοκομένων και να λαμβάνονται μέτρα για περιοχές, όπου πιθανόν να υπάρχει επικινδυνότητα.

Καθαρισμοί χόρτων: «Οι Επαρχιακοί Οργανισμοί θα ''κυνηγήσουν'' τα συμπλέγματα κοινοτήτων»

Οι Επαρχιακές Διοικήσεις έχουν ήδη προκηρύξει διαγωνισμούς για την καθαριότητα των χόρτων και της άγριας βλάστησης, με σκοπό να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος Μαΐου. Επίσης το Υπουργείο Εσωτερικών έχει πρόθεση να παραχωρήσει επιπρόσθετες πιστώσεις στα συμπλέγματα υπηρεσιών κοινοτήτων, για να προβούν σε καθαρισμούς εγκαταλειφθήσας γεωργικής γης σε ακτίνα περίπου 200 μέτρων γύρω από τις κοινότητες. Σε ερώτηση τι θα γίνει εάν οι τοπικές αρχές δεν προβούν σε αυτούς τους καθαρισμούς, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών ανέφερε ότι οι Επαρχιακοί Οργανισμοί θα «κυνηγήσουν» τα συμπλέγματα κοινοτήτων για να υλοποιήσουν τις αποφάσεις και να απορροφήσουν τις πιστώσεις. «Νομίζω μετά τα γεγονότα του περσινού καλοκαιριού, κανένας κοινοτάρχης δεν θα μείνει άπραγος», είπε.

Τμήμα Δασών: Αυξήθηκε σταδιακά ο αριθμός δασοπυροσβεστών

Εκ μέρους του Τμήματος Δασών, ο εκπρόσωπος αναφέρθηκε στο προσωπικό, τα μέσα και τον εξοπλισμό, όπως 606 δασοπυροσβέστες, 135 πυροσβεστικά οχήματα (το 2022 ήταν πολύ πιο λίγα σε αριθμό) όλων των τύπων, 20 προωθητές γαιών και 7 εκσκαφείς. «Δεν είχαμε ποτέ τον στόλο που έχουμε σήμερα», τόνισε. Αυξήθηκε σταδιακά ο αριθμός δασοπυροσβεστών, συγκεκριμένα 100 δασοπυροσβέστες προστέθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια, είπε. Ωστόσο υπάρχει υποστελέχωση όσον αφορά τους δασικούς υπαλλήλους. Ευελπιστούν ότι θα αυξηθούν μέσω της επαναλειτουργίας του Δασικού Κολεγίου.

Την ίδια ώρα 7 drones, τα οποία χειρίζεται ειδική ομάδα, θα αρχίσουν να περιπολούν στις δασικές περιοχές μετά την 1η Απριλίου, για εντοπισμό πυρκαγιών. Αυτή την περίοδο, λόγω των πρόσφατων γεγονότων επίθεσης από drone στη Βρετανική Βάση στο Ακρωτήρι, απαγορεύεται να πετάνε. Μέχρι το τέλος Μαρτίου θα ολοκληρωθεί η συντήρηση του στόλου και των πυροφυλακίων.

Εξάλλου φέτος έγινε εισαγωγή της ελεγχόμενης καύσης και της ελεγχόμενης βόσκησης για μείωση της καύσιμης ύλης. Εδώ ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, ανέφερε ότι στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ το κοπάδι ανήκει στον Δήμο.

Την ίδια ώρα είναι σε διαδικασία δημιουργίας Εθικής Ομάδας πεζοπόρου τμήματος (Τμ. Δασών, Πυροσβεστική, Πολιτική Άμυνα), 42 μελών, για βοήθεια σε άλλες χώρες.