Αφθώδης πυρετός: Στο 85% ο εμβολιασμός βοοειδών - Μάχη για να καλυφθούν τα αιγοπρόβατα

Οι εμβολιασμοί παγκύπρια για τον αφθώδη πυρετό, βρίσκονται στο 85% στα βοοειδή και στο 45% των αιγοπροβάτων, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Δρ. Δημήτρης Επαμεινώνδας, Πρόεδρος του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου.

«Στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου έχουν εμβολιαστεί οι αγελάδες που βρίσκονται στις κτηνοτροφικές μονάδες, ενώ εμβολιάστηκε άνω του 60% των αιγοπροβάτων. Ουσιαστικά είμαστε πολύ κοντά στην ολοκλήρωση των εμβολιασμών στην ελεύθερη Αμμόχωστο», είπε και σημείωσε πως «στη Λάρνακα έχει ολοκληρωθεί η πρώτη δόση του εμβολιασμού των ζώων».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο Δρ. Επαμεινώνδας είπε πως «παγκύπρια υπάρχουν σε κτηνοτροφικές μονάδες γύρω στο μισό εκατομμύριο αιγοπρόβατα και γύρω στις 90 χιλιάδες βοοειδή. Οσον αφορά τους εμβολιασμούς παγκύπρια είμαστε στο 85% στα βοοειδή και στο 45% των αιγοπροβάτων».

Σε ζωικό πληθυσμό, συνέχισε, «ίσως να είμαστε άνω του 80%» γιατί όπως εξήγησε «οι κτηνοτροφικές μονάδες είναι ένα πράγμα και το πόσα ζώα έχει η κάθε μονάδα είναι άλλο». Σίγουρα, πρόσθεσε, «δώσαμε μεγάλη προσοχή στις μεγάλες κτηνοτροφικές μονάδες και σε όσες βρίσκονται γύρω από χοιροστάσια, αφού τα γουρούνια είναι πολύ ευάλωτα και όταν κολλήσουν αφθώδη πυρετό, αναπαράγουν τον ιό σε πολύ μεγάλη ποσότητα».

Οσον αφορά τα εμβόλια για τα γουρούνια, ο Δρ. Επαμεινώνδας είπε πως «σύμφωνα με την ενημέρωση που έχω από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες είναι πως γίνεται προσπάθεια να ανακτηθούν τα συγκεκριμένα εμβόλια από χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, τη Γερμανία συγκεκριμένα, και αναμένεται ο χρόνος αποστολής τους στην Κύπρο».

Πηγή: ΚΥΠΕ