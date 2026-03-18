Την εγκατάσταση ουκρανικών ομάδων αναχαίτισης ντρόουν και ραντάρ στις Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο, προτείνει ο Ζελένσκι

Επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο πραγματοποίησε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος σε ομιλία του προς Βρετανούς Βουλευτές αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, και στις Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο, σημειώνοντας πως η εισήγηση της Ουκρανίας για την ασφάλεια "θα μπορούσε να μοιάζει με κάτι τέτοιο" και πως «αυτό είναι το είδος της ενίσχυσης που προσφέρουμε και που ενδέχεται σύντομα να χρειαστεί ολόκληρη την Ευρώπη».

Ο Ουκρανός Πρόεδρος συναντήθηκε, την Τρίτη το απόγευμα, με τον Bρετανό Πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ, στην Ντάουνινγκ Στριτ, με τη συνέχιση στήριξης του Κιέβου από τη Δύση να είναι στο επίκεντρο της συζήτησής τους. Στο πλαίσιο αυτό μιλήσαν για την επιπλέον ενίσχυση της στρατιωτικής βοήθειας που παρέχει εδώ και τέσσερα χρόνια το Λονδίνο στο Κίεβο, την εκπαίδευση ουκρανικών δυνάμεων και τη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευσή του να σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας «για όσο χρειαστεί», υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια της Ευρώπης συνδέεται άμεσα με την έκβαση του πολέμου. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη διεύρυνση των προγραμμάτων εκπαίδευσης Ουκρανών στρατιωτών σε βρετανικό έδαφος.

Ο κ. Ζελένσκι συναντήθηκε και με τον Βασιλιά Κάρολο Γ, ενώ απηύθυνε ομιλία ενώπιον Βρετανών βουλευτών, ευχαριστώντας το Ηνωμένο Βασίλειο για τη συνεχή υποστήριξή του από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022.

Αναφερόμενος στις Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο είπε πως "με αυτό είναι που θα μπορούσε να μοιάζει η εισήγηση ασφάλειας της Ουκρανίας".

«Οι ειδικοί μας θα τοποθετούσαν ομάδες αναχαίτισης και να εγκαταστήσουν ραντάρ και ακουστική κάλυψη", ανέφερε.

Πρόσθεσε πως "αν το Ιράν εξαπέλυε μια μεγάλης κλίμακας επίθεση, παρόμοια με τις ρωσικές επιθέσεις, θα εγγυούμασταν προστασία", σημειώνοντας πως «αυτό είναι το είδος της ενίσχυσης που προσφέρουμε και που ενδέχεται σύντομα να χρειαστεί ολόκληρη την Ευρώπη».

Παράλληλα πρόσθεσε πως « τα ντρόουν μπορούν να εκτοξευθούν όχι μόνο από την ξηρά, αλλά και πλοία στη θάλασσα. Τέτοιου είδους επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς δεν είναι πλέον σπάνιες», είπε, υπογραμμίζοντας πως ήδη διάφορες χώρες τα χρησιμοποιούν.

Εξάλλου σε συνέντευξη του στο BBC, ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι ενώ δεν θα έλεγε στον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ τι να κάνει, θα πρότεινε στους Τραμπ και Στάρμερ να συναντηθούν για να βρουν ένα κοινό έδαφος, που να «επαναφορτίσει η σχέση τους». Την ίδια στιγμή εξέφρασε την ανησυχία του για τον "διχασμό μεταξύ ηγετών" της Δύσης, λέγοντας ότι έχει ένα «πολύ κακό προαίσθημα» για τον αντίκτυπο που θα έχει ο διχασμός αυτός στους πολέμους στο Ιράν και στην Ουκρανία.

Η επίσκεψη Ζελένσκι στο Λονδίνο εντάσσεται σε έναν ευρύτερο κύκλο επαφών του Ουκρανού Προέδρου με ευρωπαϊκές χώρες.

Πηγή: ΚΥΠΕ