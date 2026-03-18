Σε 24ωρη απεργία τα υποστηρικτικά προγράμματα του ΥΠΑΝ την Πέμπτη

Σε 24ωρη απεργία κατέρχονται την Πέμπτη 26 Μαρτίου οι εργαζόμενοι στα Υποστηρικτικά Προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Όπως αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωσή τους οι οργανώσεις ΠΑΣΕΥ-ΠΕΟ και ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ, οι εργαζόμενοι, αξιολογώντας τα τελευταία γεγονότα μαζί με  τις συνδικαλιστικές τους οργανώσεις, σε γενική συνέλευση αποφάσισαν ομόφωνα να προχωρήσουν σε 24ώρη απεργία. Κατά την ημέρα της απεργίας θα πραγματοποιηθεί διαμαρτυρία έξω από το Προεδρικό Μέγαρο. Οι εργαζόμενοι στα προγράμματα θα συγκεντρωθούν έξω από τον χώρο στάθμευση πλησίον της ΠΑΣΥΔΥ και θα πορευθούν προς το Προεδρικό Μέγαρο η ώρα 11:30πμ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή τον περασμένο Δεκέμβριο "αφήνει εκτεθειμένους εκατοντάδες εργαζόμενους, αγνοεί τις θέσεις των συντεχνιών, παραβλέπει αποφάσεις δικαστηρίων και έρχεται σε σύγκρουση με την ίδια τη νομοθεσία του κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης".

Προσθέτουν ότι το νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί πρέπει να διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας και να σέβεται τις αποφάσεις των δικαστηρίων και τη νομοθεσία του κράτους, "να σέβεται τους εργαζόμενους που κράτησαν όρθια τα προγράμματα και επιτελούν σημαντικό κοινωνικό έργο", αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους.

Σημειώνουν ότι, μετά από τους αγώνες για κατάργηση "του παράνομου καθεστώτος της αγοράς υπηρεσιών και τα πολλά χρόνια αβεβαιότητας, αδικίας και συνεχούς εμπαιγμού, οι εργαζόμενοι στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν αποδέχονται άλλες καθυστερήσεις, δεν αποδέχονται λύσεις που αγνοούν τα εργασιακά δικαιώματά τους".

Οι δύο συνδικαλιστικές οργανώσεις ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ και ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ καλούν όλους τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν μαζικά και καθολικά στην απεργία, να διασφαλίσουν ότι όλα τα προγράμματα θα παραμείνουν κλειστά και να δώσουν δυναμικό παρών στην πορεία προς το Προεδρικό.

Σημειώνεται ότι για τη διευκόλυνση όλων, λεωφορεία θα αναχωρούν από όλες τις πόλεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ 

