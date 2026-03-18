Ο αφθώδης πυρετός φέρνει αβεβαιότητα στην αγορά κρέατος ενόψει Πάσχα και φόβους για επάρκεια [ηχητικά]

Πρωτόγνωρη χαρακτήρισε την κατάσταση με τον αφθώδη πυρετό ο Κώστας Λειβαδιώτης, του Συνδέσμου κρεοπωλών, μιλώντας στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» του Ράδιο Πολίτης 107.6 και 97.6, περιγράφοντας μια αγορά κρέατος που κινείται πλέον σε καθεστώς αβεβαιότητας ενόψει Πάσχα.

Όπως ανέφερε, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί είναι η έλλειψη επαρκούς ενημέρωσης. «Πρέπει να εξηγήσουν στους παραγωγούς τι ακριβώς συμβαίνει», σημείωσε, τονίζοντας ότι μέλη του συνδέσμου είναι τόσο παραγωγοί όσο και ιδιοκτήτες παχυντηρίων, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές δυσκολίες στη διαχείριση της κατάστασης.

Ιδιαίτερα προβλήματα εντοπίζονται και στη διαδικασία μεταφοράς και σφαγής των ζώων, καθώς, όπως επεσήμανε, ο προγραμματισμός γίνεται υπό πίεση και με περιορισμένες δυνατότητες, δεδομένου ότι λειτουργούν μόλις δύο σφαγεία και ένα τρίτο μικρότερο. Το γεγονός αυτό επηρεάζει άμεσα την ομαλή τροφοδοσία της αγοράς.

Σε ό,τι αφορά την επάρκεια, ο κ. Λειβαδιώτης δεν έκρυψε την ανησυχία του για το αν θα μπορέσει να καλυφθεί η ζήτηση, ειδικά για τα αμνοερίφια. Όπως είπε, το ερώτημα δεν είναι μόνο αν υπάρχουν διαθέσιμα ζώα, αλλά και αν θα καταστεί εφικτό να σφαγούν εγκαίρως ώστε να φτάσουν στην αγορά.

Ξεκαθάρισε πάντως ότι δεν αναμένεται αύξηση στην τιμή του χοιρινού κρέατος, σημειώνοντας ότι έχουν ήδη ληφθεί αποφάσεις για τη διαχείριση της παραγωγής, με τον Επίτροπο να ζητά τη σφαγή 300 χιλιάδων ζώων.

Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Καραγιώργης διευθυντής της Υπηρεσίας Καταναλωτή, μιλώντας επίσης στην ίδια εκπομπή, ανέφερε ότι ο αφθώδης πυρετός ενδέχεται να επηρεάσει την προσφορά, δημιουργώντας παράλληλα αβεβαιότητα και στη ζήτηση. Όπως εξήγησε, σε τέτοιες συνθήκες οι καταναλωτές ενδέχεται να στραφούν σε υποκατάστατα προϊόντα, όπως το κοτόπουλο.

Ο ίδιος σημείωσε ότι έχουν ήδη καταγραφεί τα διαθέσιμα αποθέματα κοτόπουλου, προκειμένου να εκτιμηθεί η πορεία των τιμών, ενώ τόνισε ότι η εικόνα για πιθανές ελλείψεις ή αυξήσεις θα διαμορφωθεί από το κατά πόσο θα μπορέσει να καλυφθεί η αγορά το επόμενο διάστημα.

Παράλληλα, όπως ανέφερε, οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά και τις εξελίξεις στις τιμές των γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς η αβεβαιότητα στην πρωτογενή παραγωγή ενδέχεται να έχει ευρύτερες επιπτώσεις στην αλυσίδα τροφίμων.

Αναφερόμενος τέλος στις τιμές των καυσίμων, σημείωσε ότι οι αυξήσεις δυστυχώς είναι δικαιολογημένες, συνδέονται με το κόστος προμήθειας, επισημαίνοντας εντούτις ότι οι τιμές των διυλιστηρίων έχουν καταγράψει σημαντική άνοδο τις τελευταίες ημέρες, κάτι που επηρεάζει συνολικά την αγορά.

