Βιβλιογιορτή «Αφήγηση κάτω από τα δέντρα» από την Πετρίδειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Ιεροκηπίας

Η Πετρίδειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Ιεροκηπίας πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία τη βιβλιογιορτή «Αφήγηση κάτω από τα δέντρα», το Σάββατο 9 Μαΐου 2026 στο Ιεροκήπειο Πάρκο Γεροσκήπου, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Φιλαναγνωσίας για Κοινοτικές/Δημοτικές Βιβλιοθήκες 2026 του Υφυπουργείο Πολιτισμού - Deputy Ministry of Culture CY.

Μικροί και μεγάλοι βιβλιοφάγοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια ξεχωριστή εμπειρία ανάγνωσης και δημιουργίας μέσα στη φύση, με επίκεντρο τη διαδραστική αφήγηση του βιβλίου «Το Δέντρο της Χένας» από τη συγγραφέα Νεοφύτα Πολυδώρου - Neofyta Polydorou. Η εκδήλωση περιλάμβανε δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά, ζωγραφική προσώπου, φουσκωτό παιχνίδι και pop-up library με βιβλία για ξεφύλλισμα και δανεισμό, μετατρέποντας το πάρκο σε έναν ζωντανό χώρο φιλαναγνωσίας και παιχνιδιού.

Η ανταπόκριση του κοινού ξεπέρασε κάθε προσδοκία, καθώς κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 250 δανεισμοί βιβλίων, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της φιλαναγνωσίας και τη σημασία τέτοιων δράσεων για την τοπική κοινωνία.

Η Βιβλιοθήκη εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς τη συγγραφέα, τους συνεργάτες, τους γονείς και τα παιδιά που γέμισαν το πάρκο με ιστορίες, χαμόγελα και δημιουργικότητα, καθώς και προς το Υφυπουργείο Πολιτισμού για τη χρηματοδότηση της εκδήλωσης στέλνοντας το μήνυμα «Φύτεψε ιστορίες και ο κόσμος θα ανθίσει!»