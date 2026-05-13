Ανησυχία κτηνοτρόφων για τις αποζημιώσεις για τον αφθώδη – Ζητούν διαφάνεια στα κριτήρια αποτίμησης των θανατωμένων ζώων

Έντονο προβληματισμό και σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο υπολογισμού των αποζημιώσεων προς τους κτηνοτρόφους εκφράζει το κίνημα «Η Φωνή των Κτηνοτρόφων», με την εκπρόσωπο του συνδέσμου Στέλλα Πέτρου να δηλώνει πως, παρά το γεγονός ότι τα ποσά που ανακοινώθηκαν εμφανίζονται αυξημένα σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, απουσιάζει η αναγκαία ενημέρωση για τα κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται η αποτίμηση κάθε ζώου.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Π» και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά», η κ. Πέτρου ξεκαθάρισε ότι η ένσταση των κτηνοτρόφων δεν αφορά κατ’ ανάγκην το ύψος των αποζημιώσεων, αλλά την έλλειψη σαφούς εικόνας για το τι ακριβώς καλύπτουν.

«Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι αλλά δεν γνωρίζουμε τα κριτήρια και τη λίστα με το τι αποζημιώνεται για κάθε ζώο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια υποστήριξε ότι οι κτηνοτρόφοι είχαν ζητήσει από την αρχή να καταγράφονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά κάθε ζώου κατά τη διαδικασία θανάτωσης, ώστε να υπάρχει τεκμηριωμένη βάση υπολογισμού της αποζημίωσης.

Σύμφωνα με την κ. Πέτρου, αυτό δεν φαίνεται να έγινε στις περισσότερες περιπτώσεις.

«Από ό,τι γνωρίζουμε, μόνο ένας κτηνοτρόφος που γνώριζε τη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία απαίτησε να καταγραφεί το κριτήριο για κάθε ζώο πριν από τη θανάτωση», σημείωσε, εκφράζοντας ανησυχία για το πώς μπορεί πλέον να γίνει αξιόπιστη αποτίμηση αφού τα ζώα έχουν ήδη ενταφιαστεί.

Αναφερόμενη στη συνάντηση με το Υπουργείο, η εκπρόσωπος του συνδέσμου εξέφρασε παράπονα και για τον τρόπο λήψης αποφάσεων, υποστηρίζοντας ότι οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι έμειναν εκτός της διαδικασίας διαβούλευσης.

«Αποφασίζονται πράγματα χωρίς τους κτηνοτρόφους», ανέφερε, αφήνοντας αιχμές για τον ρόλο των αγροτικών οργανώσεων στις σχετικές συζητήσεις.

Σε ό,τι αφορά τις επόμενες κινήσεις, η κ. Πέτρου ανέφερε ότι το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση των μελών του συνδέσμου για ενημέρωση και λήψη συλλογικών αποφάσεων, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων.

Όπως είπε, το κίνημα αριθμεί πλέον περισσότερα από 500 μέλη, ενώ συνεχίζεται η εγγραφή νέων μελών, με προοπτική διεύρυνσης και προς άλλους επαγγελματίες του κλάδου.