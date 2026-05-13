Ξεκαθαρίζει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Καμία συζήτηση για επιδιαιτησία στο κυπριακό - Ο ΓΓ του ΟΗΕ είναι δεσμευμένος όσον αφορά τη μορφή λύσης

Σε εξέλιξη βρίσκεται πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες για το Κυπριακό, η οποία έχει ως στόχο την επίτευξη θετικού αποτελέσματος και δεν σχετίζεται με επιδιαιτησία, δήλωσε, την Τετάρτη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του για το Κυπριακό προσερχόμενος στη Γενική Συνέλευση του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου, στη Λεμεσό, και σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι έχει πει χθες ότι αναμένεται ενδεχομένως να έχουμε ένα σχέδιο λύσης μέχρι το τέλος του χρόνου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ είναι απόλυτα δεσμευμένος στο να υπάρξει πρόοδος στο Κυπριακό και έχει κάνει σχετικές συναντήσεις.

«Ξεκινάει μια πρωτοβουλία, βρίσκεται σε εξέλιξη μία πρωτοβουλία για να είμαι πιο σωστός, μια πρωτοβουλία η οποία ως στόχο έχει να έχει ένα θετικό αποτέλεσμα», ανέφερε ο Πρόεδρος.

Τόνισε ότι η διαδικασία δεν μπορεί να παραμένει σε επίπεδο διαρκών συζητήσεων, αλλά κάποια στιγμή «θα πρέπει να οδηγηθούμε σε ένα αποτέλεσμα και στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια του ΓΓ».

Ο Πρόεδρος ανέφερε ακόμα ότι ο συγκεκριμένος Γενικός Γραμματέας γνωρίζει σε βάθος το Κυπριακό και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια προσπάθεια με στόχο την παραγωγή αποτελεσμάτων, ενόψει και της ολοκλήρωσης της θητείας του.

«Υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας από έναν Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών που γνωρίζει πάρα πολύ καλά το Κυπριακό στην πορεία του, στη θητεία του. Ολοκληρώνεται αυτή η θητεία περί τα τέλη Δεκεμβρίου και στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και έχει στόχο να φέρει αποτελέσματα», είπε.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι η Λευκωσία στηρίζει ενεργά την πρωτοβουλία και είναι πανέτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε εξέλιξη, σημειώνοντας παράλληλα ότι η διαδικασία διεξάγεται στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και με τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει καθοριστικό ρόλο να διαδραματίσει στην όλη προσπάθεια. Απαντώντας σε ερώτηση είπε ότι δεν σχετίζεται με επιδιαιτησία η συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

Ανέφερε ακόμα ότι έχει ήδη ξεκινήσει σχετικές επαφές και συναντήσεις και ελπίζει να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα.

«Για εμάς δεν υπάρχει πλάνο βήτα. Δεν υπάρχει εναλλακτική από το να οδηγηθούμε στον τερματισμό της κατοχής και την επανένωση της πατρίδας μας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «όλοι μας θα κριθούμε από το τελικό αποτέλεσμα».

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ