Κίτρινη προειδοποίηση για βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους - Πότε τίθεται σε ισχύ

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Αναμένονται μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες, με πιθανό χαλάζι και ενίσχυση των ανέμων

Κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας, σε ισχύ από τις 11 το πρωί της Πέμπτης (19/3) μέχρι τις 6 το απόγευμα.

Αναμένονται μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες, με πιθανό χαλάζι και ενίσχυση των ανέμων, ενώ η ένταση της βροχής ενδέχεται να φτάσει τα 35 με 55 χιλιοστά ανά ώρα, αναφέρει το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Αναλυτικά η πρόγνωση για τον καιρό

Βαρομετρικό χαμηλό με κέντρο στη βόρεια Αίγυπτο επηρεάζει το νησί, ενώ νέα διαταραχή από τα δυτικά θα επηρεάσει την περιοχή από την Παρασκευή. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται σκόνη, οι συγκεντρώσεις της οποίας κατά διαστήματα θα είναι αυξημένες μέχρι το βράδυ της Παρασκευής.

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές ή και καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα παράλια μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 14 στα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί και αργότερα βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα παράλια ισχυροί, 5 μποφόρ, ωστόσο σε καταιγίδα είναι δυνατόν να μεταβάλλονται και να ενισχύονται. Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις με μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά, στα βόρεια και στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα δυτικά μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη.

Την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, αναμένονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα είναι πιθανόν να πέσει χαλάζι, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.

Την Παρασκευή η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, το Σάββατο θα σημειώσει μικρή πτώση για να κυμανθεί λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, όπου θα παραμείνει και την Κυριακή.

Tags

ΚΑΙΡΟΣκακοκαιρίαΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα