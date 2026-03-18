Κίτρινη προειδοποίηση για βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους - Πότε τίθεται σε ισχύ

Κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας, σε ισχύ από τις 11 το πρωί της Πέμπτης (19/3) μέχρι τις 6 το απόγευμα.

Αναμένονται μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες, με πιθανό χαλάζι και ενίσχυση των ανέμων, ενώ η ένταση της βροχής ενδέχεται να φτάσει τα 35 με 55 χιλιοστά ανά ώρα, αναφέρει το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Αναλυτικά η πρόγνωση για τον καιρό

Βαρομετρικό χαμηλό με κέντρο στη βόρεια Αίγυπτο επηρεάζει το νησί, ενώ νέα διαταραχή από τα δυτικά θα επηρεάσει την περιοχή από την Παρασκευή. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται σκόνη, οι συγκεντρώσεις της οποίας κατά διαστήματα θα είναι αυξημένες μέχρι το βράδυ της Παρασκευής.

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές ή και καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα παράλια μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 14 στα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί και αργότερα βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα παράλια ισχυροί, 5 μποφόρ, ωστόσο σε καταιγίδα είναι δυνατόν να μεταβάλλονται και να ενισχύονται. Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις με μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά, στα βόρεια και στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα δυτικά μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη.

Την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, αναμένονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα είναι πιθανόν να πέσει χαλάζι, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.

Την Παρασκευή η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, το Σάββατο θα σημειώσει μικρή πτώση για να κυμανθεί λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, όπου θα παραμείνει και την Κυριακή.