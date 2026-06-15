Επιλεκτικές έρευνες και διαθεσιμότητες γενικών διευθυντών σε τρία υφυπουργεία

Οι γενικοί διευθυντές ως ανώτατοι διοικητικοί λειτουργοί που υπάγονται στο Υπουργικό Συμβούλιο, διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην εφαρμογή της κρατικής πολιτικής και στη συνολική διοικητική λειτουργία του κράτους. Ωστόσο, οι πρόσφατες εξελίξεις σε τρία υφυπουργεία εγείρουν εύλογα ερωτήματα ως προς την ομοιομορφία, τη συνέπεια και τη θεσμική συνοχή των αποφάσεων που λαμβάνονται είτε από το Υπουργικό Συμβούλιο είτε από τους καθ’ ύλην αρμόδιους υπουργούς και υφυπουργούς, ιδίως όταν πρόσωπα που κατέχουν τέτοιες θέσεις τελούν υπό ποινικό ή πειθαρχικό έλεγχο.

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Ειδικότερα, ο γενικός διευθυντής του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, Γιάννης Νικολαΐδης, υπό την πρώην ιδιότητά του ως διευθυντής του Τμήματος Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ), ελέγχεται ποινικά για την υπόθεση των φονικών αερόσακων Takata. Ωστόσο, δεν κρίθηκε σκόπιμο να τεθεί σε διαθεσιμότητα και εξακολουθεί να παραμένει στη θέση του παρά το γεγονός ότι έχουν ήδη καταγραφεί δύο θάνατοι νεαρών προσώπων από τους συγκεκριμένους αερόσακους, του 24χρονου Κυριάκου Όξινου στις 24/1/2023 και της 19χρονης Στυλιανής Γιωργαλλή στις 21/10/2024.

Την ίδια στιγμή, ο γενικός διευθυντής του Υφυπουργείου Τουρισμού, Νεόφυτος Παπαδόπουλος, τέθηκε την περασμένη Παρασκευή σε διαθεσιμότητα από την ΕΔΥ για περίοδο τριών μηνών, εξαιτίας υπό διερεύνηση πειθαρχικού παραπτώματος που αφορά αμέλεια καθήκοντος. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει μια διαφορετική προσέγγιση τόσο από το Υπουργικό Συμβούλιο, στο οποίο υπάγονται οι γενικοί διευθυντές, όσο και από τους πολιτικούς προϊσταμένους στην προκειμένη περίπτωση τον Υφυπουργό Τουρισμού, Κώστα Κουμή. Μια προσέγγιση η οποία εγείρει ερωτήματα, καθώς φαίνεται να εφαρμόζονται δύο μέτρα και δύο σταθμά.

Οι υποψίες εντείνονται ακόμη περισσότερο για επιλεκτική αντιμετώπιση στην περίπτωση ενός τρίτου γενικού διευθυντή, του Γιώργου Γ. Παπαγεωργίου του Υφυπουργείου Πολιτισμού, ο οποίος τυγχάνει να είναι ο σύζυγος της Υφυπουργού παρά τω Προέδρω, Ειρήνης Πικής. Εναντίον του εν λόγω αξιωματούχου εκκρεμούν καταγγελίες, όπως επιβεβαίωσε σήμερα στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ, Στρατής Ματθαίου. Παρά τη σοβαρότητα των καταγγελιών — όπως πληροφορείται ο «Π» αφορούν ανάρμοστη συμπεριφορά προς υφιστάμενους και όχι μόνο — δεν έχουν μέχρι στιγμής ενεργοποιηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες διερεύνησής τους. Το γεγονός αυτό εντείνει την αίσθηση επιλεκτικής αντιμετώπισης εκ μέρους του Υπουργικού Συμβουλίου και των αρμόδιων θεσμικών οργάνων.

Το ερώτημα που ανακύπτει είναι γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις ενεργοποιούνται άμεσα πειθαρχικές διαδικασίες, ενώ σε άλλες δεν παρατηρείται αντίστοιχη κινητοποίηση εκ μέρους των αρμόδιων αρχών.

Προβληματισμός στην ΠΑΣΥΔΥ

Αναφερόμενος στην υπόθεση του Γενικού Διευθυντή του Υφυπουργείου Τουρισμού, Νεόφυτου Παπαδόπουλου, ο κ. Ματθαίου ανέφερε στο ραδιόφωνο του «Π» ότι το ζήτημα απασχολεί την ΠΑΣΥΔΥ, σημειώνοντας ότι έχει προβληματίσει η ευκολία με την οποία τέθηκε σε διαθεσιμότητα ένας γενικός διευθυντής. Τόνισε ότι οι ρόλοι των υπουργών και των γενικών διευθυντών πρέπει να παραμένουν διακριτοί, επισημαίνοντας ότι οι πολιτικοί προϊστάμενοι χαράσσουν την πολιτική, ενώ οι ανώτεροι δημόσιοι λειτουργοί φέρουν την ευθύνη για τη νομιμότητα και την εφαρμογή της. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν καταγγελίες για τον Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου Πολιτισμού.