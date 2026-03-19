Προβλήματα στην κυκλοφορία στον Αγρό λόγω χαλαζόπτωσης - Ποιοι δρόμοι έκλεισαν

Κλειστοί παραμένουν λόγω χαλαζόπτωσης οι δρόμοι Αγίου Ιωάννη Αγρού–Αγίου Θεοδώρου και Αγίου Θεοδώρου–Παπούτσας, ενώ καταβάλλονται προσπάθειες για καθαρισμό τους και επαναφορά τους στην κυκλοφορία, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Η Αστυνομία αναφέρει ότι οι δύο δρόμοι έχουν κλείσει για την τροχαία κίνηση εξαιτίας της χαλαζόπτωσης που επηρεάζει την περιοχή.

Προσθέτει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια καθαρισμού των δρόμων, ώστε να δοθούν ξανά στην κυκλοφορία το συντομότερο δυνατό.

Παράλληλα, καλεί τους οδηγούς που κινούνται στην ευρύτερη περιοχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Πηγή: ΚΥΠΕ