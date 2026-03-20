Πανεπιστήμιο Κύπρου: Στον «αέρα» οι φοιτητικές εκλογές μετά από καταγγελίες

Σε αδιέξοδο οδηγήθηκαν οι φοιτητικές εκλογές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθώς η διαδικασία διακόπηκε λίγο πριν την ολοκλήρωσή της, έπειτα από σοβαρές καταγγελίες εναντίον της Φοιτητικής Παράταξης Πρωτοπορία που πρόσκειται στον ΔΗΣΥ για καλπονοθεία. Μάλιστα υπάρχουν αναφορές για περιστατικά βίας μεταξύ των φοιτητών.

Οι κάλπες σφραγίστηκαν και τελούν υπό φρούρηση από όλες τις παρατάξεις, ενώ το ενδεχόμενο προσφυγής στη δικαιοσύνη παραμένει ανοιχτό, με το αποτέλεσμα να βρίσκεται στον αέρα και τη νομιμότητα της διαδικασίας να αμφισβητείται έντονα από τα μέλη των υπόλοιπον παρατάξεων. Η

φοιτητική παράταξη Προοδευτική που πρόσκειται στο ΑΚΕΛ, ισχυρίζεται ότι μέλος της παράταξης Φ.Π.Κ Πρωτοπορία, προσπάθησε να ψηφίσει κρατώντας πέραν του ενός ψηφοδελτίου. Όταν το ατόμο αυτο έγινε αντιληπτό, υπήρξε αντίδραση από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, ενώ η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.