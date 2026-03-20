Συσσώρευση νερού στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού προς Πάφο - Κίτρινη προειδοποίηση σε ισχύ

Έντονα καιρικά φαινόμενα και βροχόπτωση προκάλεσαν συσσώρευση νερού στο οδόστρωμα, σε κάποια σήμεια του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού-Πάφου.

Προτρέπονται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες, να έχον τα φώτα πορείας αναμένα και να τηρούν τις αποστάσεις απο τα προπορευόμενα οχήματα, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Κίτρινη προειδοποίηση από το Τμήμα Μετεωρολογίας, είναι σε ισχύ από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ της Παρασκευής.

Ο καιρός το απόγευμα και το βράδυ:

Βαρομετρικό χαμηλό επηρεάζει την περιοχή.

Το απόγευμα αναμένονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα τα φαινόμενα πιθανό να είναι έντονα και να πέσει χαλάζι. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους θα πέσει χιονόνερο ή χιόνι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, αλλά στα παράλια ή και σε καταιγίδα ισχυροί και παροδικά μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και αργότερα στα δυτικά ταραγμένη.

Απόψε αναμένονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα τα φαινόμενα πιθανό να είναι έντονα και να πέσει χαλάζι. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους θα πέσει χιονόνερο ή χιόνι.Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, γενικά μέτριοι, 4 μποφόρ, αλλά στα παράλια ή σε καταιγίδα ισχυροί και παροδικά πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα στα ανατολικά θα είναι μέχρι ταραγμένη, στα βόρεια ταραγμένη, ενώ στα υπόλοιπα παράλια ταραγμένη μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 14 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 12 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.