Αφθώδης πυρετός: Ακόμα δεν έγιναν οι δειγματοληψίες στο Γέρι - Υπό το «βλέμμα» της ΕΕ η Κύπρος

Η Κυπριακή Δημοκρατία δίνει συνεχώς ενημέρωση για την αντιμετώπιση της ασθένειας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. «Κάθε πρωί βλέπουν και τις εφημερίδες, βλέπουν και τις αντιδράσεις μας, βλέπουν τα στοιχεία μας. Δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε», τόνισε η ανώτερη κτηνιατρική λειτουργός, Σωτηρία Γεωργιάδου, στον απόηχο τον αντιδράσεων των δύο προηγούμενων ημερών στο Γέρι, λόγω παρεμπόδισης στις δειγματοληψίες από κτηνοτρόφους.

Δήλωσε ότι σήμερα η κατάσταση ήταν ήρεμη και ο κτηνοτροφικός κόσμος ήταν συνεργάσιμος. Ο λόγος, εξήγησε, ήταν διότι δεν πήγανε στα σημεία που υπήρξαν αντιδράσεις, δηλαδή στο Γέρι. Δεν τους επισκέπτηκαν διότι, όπως είπε, θέλουν να διαχειριστούν το ζήτημα με έναν τρόπο ήρεμο. Εξέφρασε την ελπίδα ότι εντός του Σαββατοκύριακου ή από Δευτέρας, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες θα μπορέσουν να κάνουν δειγματοληψίες στα σημεία αντιδράσεων στο Γέρι.

Διαβάστε επίσης: Κόντρα στο Γέρι για τον αφθώδη πυρετό, καταγγελίες για παρεμπόδιση ελέγχων και ευθύνες στους κτηνοτρόφους, από τον Χριστόδουλο Πίπη [ηχητικό]

Στα 42 παραμένουν τα κρούσματα - Άρχισαν οι εμβολιασμοί της 2ης δόσης

Την ίδια ώρα θετική παραμένει για δεύτερη συνεχόμενη μέρα η κατάσταση σε σχέση με την κρίση του αφθώδους πυρετού, καθώς, σύμφωνα με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, για δεύτερη συνεχόμενη μέρα οι σε παγκύπρια βάση δειγματοληψίες – ιχνηλατήσεις και οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν έδωσαν νέα θετικά κρούσματα. Υπενθυμίζεται ότι οι μολυσμένες μονάδες παραμένουν 42, σε τρεις μολυσμένες ζώνες στη Λάρνακα και τη Λευκωσία (Δάλι και Γέρι).

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν ξεκινήσει ήδη οι εμβολιασμοί της δεύτερης δόσης. Η πρώτη δόση του εμβολίου έχει προχωρήσει στο 98% των βοοειδών και στο 65% των αιγοπροβάτων.

Σήμερα πραγματοποιούνται θανατώσεις σε μικρές κτηνοτροφικές μονάδες στα Λιβάδια Λάρνακας. Εξάλλου ολοκληρώθηκε η θανάτωση των 1.769 αιγοπροβάτων σε μονάδα στο Δάλι και σκεπάζεται η τάφρος ταφής.

Υπό καθημερινή παρακολούθηση από την ΕΕ - «Δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε»

Στον απόηχο των αντιδράσεων στο Γέρι, τόνισε ότι δεν υπάρχει λόγος να εκδηλώνονται εντάσεις. Επανέλαβε ότι πρέπει να γίνουν οι εργασίες οι επιδημιολογικές δειγματοληψίες όσο και δειγματοληψίες λόγω ιχνηλάτησεις, εντός των 3 και 10 Km των μολυσμένων περιοχών, αλλά και σε ολόκληρη την Κύπρο. Μόνο με αυτόν τον τρόπο, είπε, θα καταφέρουν να δείξουν τη γεωργραφική έκταση του ιού, για να μπορέσουν να τον περιορίσουν. Πρόσθεσε ότι αυτά τα στοιχεία τα αναμένει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την Κυπριακή Δημοκρατία, για να τονίσει ότι «πρέπει να τα κάνουμε, για να γνωρίζουμε και εμείς και η Ευρωπαϊκή πού βρισκόμαστε». Εδώ διευκρίνισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δίνει συνεχώς ενημέρωση για την αντιμετώπιση της ασθένειας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.