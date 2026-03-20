Κόντρα στο Γέρι για τον αφθώδη πυρετό, καταγγελίες για παρεμπόδιση ελέγχων και ευθύνες στους κτηνοτρόφους, από τον Χριστόδουλο Πίπη [ηχητικό]

Σε κλίμα έντασης εξελίσσεται η αντιπαράθεση μεταξύ Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και κτηνοτρόφων στο Γέρι, με φόντο τα μέτρα για τον αφθώδη πυρετό και τις καταγγελίες για παρεμπόδιση ελέγχων.

Μιλώντας στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» που μεταδίδεται από το ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 και 97.6, ο διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλος Πίπης, ξεκαθάρισε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβληθεί πρόστιμα ούτε έχουν διατυπωθεί απειλές για συλλήψεις. Όπως ανέφερε, «δεν επιβλήθηκαν για την ώρα πρόστιμα και δεν απειλήσαμε κανέναν», επιχειρώντας να απαντήσει στις έντονες αντιδράσεις που καταγράφονται από πλευράς κτηνοτρόφων.

Αναφερόμενος στις καταγγελίες παραγωγών ότι παρεμποδίστηκαν, ο κ. Πίπης επέστρεψε τα πυρά, και έδωσε μια εντελώς διαφορετική εκδοχή των γεγονότων, υποστηρίζοντας ότι οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι δεν επέτρεψαν στους λειτουργούς να προχωρήσουν στους απαραίτητους ελέγχους. Όπως σημείωσε, καταγράφηκε ακόμη και παράνομη μεταφορά βοοειδών που ήταν θετικά στον αφθώδη πυρετό σε ακατάλληλο υποστατικό για μολυσμένα ζώα, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση.

Τόνισε ότι η επιτήρηση είναι κρίσιμη για τον εντοπισμό και τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού, προειδοποιώντας πως χωρίς συνεργασία δεν μπορεί να υπάρξει σαφής εικόνα για τη διασπορά της νόσου.

Σε ό,τι αφορά τις αιχμές για καθυστερήσεις ή ολιγωρία στη λήψη μέτρων από τον περασμένο Δεκέμβριο, ο διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών παρέπεμψε στις αξιολογήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τις σχετικές τοποθετήσεις η υπηρεσία αντέδρασε άμεσα και εφάρμοσε όσα προβλέπονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Απαντώντας στο ερώτημα πότε θα μπορέσουν οι μονάδες να επαναλειτουργήσουν και να δεχθούν ξανά ζώα, ανέφερε ότι αυτό θα εξαρτηθεί από την ταχύτητα με την οποία θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες θανάτωσης και ταφής των μολυσμένων ζώων, καθώς και από την πλήρη εξυγίανση των υποστατικών.

Καταλήγοντας, ο κ. Πίπης υποστήριξε ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες δεν αφέθηκαν να επιτελέσουν το έργο τους, επιρρίπτοντας ευθύνες για την επιδείνωση της κατάστασης στην έλλειψη συνεργασίας από πλευράς των επηρεαζόμενων παραγωγών.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση τού Χριστόδουλου Πίπη στην «Δεύτερη Ματια» που μεταδίδεται από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΙΠΗΣ 20-03-2026