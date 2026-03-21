Δίνουν νέα ασυλία σε εκατοντάδες παράνομους ξενοδόχους έως το 2029

Νέα παράταση έως τις 31/12/2028 δίνει νομοσχέδιο του Υφυπουργείου Τουρισμού σε εκατοντάδες ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα, που δεν διαθέτουν άδειες λειτουργίας, μέχρι να τις εξασφαλίσουν. Το νομοσχέδιο κατατέθηκε την περασμένη Πέμπτη στη Βουλή για ψήφιση και παραπέμφθηκε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου για συζήτηση.

Σύμφωνα με το Υφυπουργείο Τουρισμού, με το νομοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα στα παράνομα ξενοδοχεία και τα τουριστικά καταλύματα να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, εντός καθορισμένου χρονικού πλαισίου, ώστε να ρυθμίσουν τις πολεοδομικές παραβάσεις, ενώ ταυτόχρονα θα τηρούνται οι προϋποθέσεις, που σχετίζονται με θέματα ασφάλειας.

Δέον να σημειωθεί ότι, για τον ίδιο σκοπό η Βουλή ψήφισε νομοσχέδιο του Υφυπουργείου Τουρισμού - ο νόμος τέθηκε σε ισχύ στις 31/5/2025 - με το οποίο παραχωρήθηκε χρονικό περιθώριο σε όσα πρόσωπα λειτουργούσαν ξενοδοχεία ή τουριστικά καταλύματα χωρίς την κατά Νόμο άδεια, να εξασφαλίσουν την άδεια λειτουργίας από το υφυπουργείο μέχρι τις 30/11/2025. Όσα πρόσωπα είχαν υποβάλει στο Υφυπουργείο Τουρισμού μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία αρχιτεκτονικά σχέδια, τα οποία αποτύπωναν την κτηριακή διάταξη του ξενοδοχείου ή του τουριστικού καταλύματος και τα οποία έπρεπε να συνοδεύονται από μελέτη, στην οποία να αναφέρονται τα μέσα διαφυγής και τα μέτρα πυροπροστασίας, μαζί με τα υπόλοιπα προβλεπόμενα στους κανονισμούς έγγραφα και πιστοποιητικά που καλύπτουν θέματα ασφάλειας και υγείας, έλαβαν παράταση μέχρι τις 31/8/2026.

Χωρίς άδεια 566 μονάδες

Σύμφωνα με το Υφυπουργείο Τουρισμού, ο αριθμός των ξενοδοχείων και των τουριστικών καταλυμάτων που έχουν μέχρι σήμερα αδειοδοτηθεί, με βάση την κείμενη νομοθεσία, ανέρχεται σε 167 από το σύνολο των 733 μονάδων, ήτοι 22,8%. Σημειώνεται πως την 1/3/2023 ο αριθμός των αδειοδοτημένων μονάδων ήταν μόλις 43, ήτοι 5%. Μέχρι τις 30/11/2025, που δόθηκε με νόμο η πρώτη παράταση στις ξενοδοχειακές μονάδες για να αδειοδοτηθούν, εξασφάλισαν σχετική βεβαίωση λειτουργίας 158 επιχειρήσεις, ήτοι 21,5%.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο επιβάλλονται προϋποθέσεις, με σκοπό να διασφαλιστεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό η πορεία, που έχει δρομολογηθεί το τελευταίο διάστημα για τη ρύθμιση του προβλήματος, που συνδέεται με τις αδειοδοτήσεις των ξενοδοχείων και των τουριστικών καταλυμάτων, δίνοντας περαιτέρω ώθηση στη διαδικασία νομιμοποίησης των πολεοδομικών παραβάσεων, που σήμερα καλούνται να ρυθμίσουν. Παράλληλα, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ασφαλή λειτουργία ξενοδοχείων και καταλυμάτων με βεβαίωση λειτουργίας μέχρι το τέλος του 2028, και παρέχεται επαρκής χρόνος διαβούλευσης μεταξύ των εμπλεκομένων υπηρεσιών, με σκοπό να παραχωρηθούν οι κατά νόμο εγκρίσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες παρατυπιών, ούτως ώστε να αδειοδοτηθούν υφιστάμενα ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα και να επικρατήσουν συνθήκες δίκαιης, διαφανούς και ισόνομης ρύθμισης της αγοράς, χωρίς την προοπτική περαιτέρω παρατάσεων.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται τα εξής:

1 Επέκταση υπό προϋποθέσεις της μεταβατικής περιόδου για όλα τα ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα μέχρι τις 31/12/2028. Η εν λόγω ρύθμιση αφορά μόνο τις περιπτώσεις, που σήμερα κατέχουν σχετική άδεια οικοδομής του υποστατικού με χρήση ξενοδοχείου ή τουριστικού καταλύματος.

2 Όσα ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα δεν θα καταστεί εφικτό να αδειοδοτηθούν, θα μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν μέχρι τις 31/12/2026, εξασφαλίζοντας σχετική βεβαίωση λειτουργίας από το Υφυπουργείο Τουρισμού, υπό την προϋπόθεση ότι εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, θα καταθέσουν στο Υφυπουργείο Τουρισμού τα ακόλουθα:

Σχετικό έγγραφο της Πυροσβεστικής, με το οποίο βεβαιώνεται η υποβολή προς την εν λόγω υπηρεσία των προβλεπόμενων εγγράφων, για εξασφάλιση πιστοποιητικού πυροπροστασίας.

Υγειονομικό πιστοποιητικό για τα κέντρα αναψυχής και τις κολυμβητικές δεξαμενές, που λειτουργούν εντός της επιχείρησης.

Πιστοποιητικό καταλληλότητας, για τις κολυμβητικές δεξαμενές.

Έκθεση ελέγχου ανελκυστήρων, χωρίς παρατηρήσεις.

Βεβαίωση καταλληλότητας της εγκατάστασης υγρών πετρελαιοειδών.

Έκθεση περιοδικού ελέγχου της εγκατάστασης/αποθήκευσης υγραερίου, χωρίς παρατηρήσεις.

Βεβαίωση από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για την ύπαρξη γραπτής εκτίμησης κινδύνων.

Αντίγραφο της πρώτης σελίδας της υφιστάμενης άδειας οικοδομής

3 Τα ξενοδοχεία και τα τουριστικά καταλύματα τα οποία θα υποβάλουν στο Υφυπουργείο Τουρισμού μέχρι την 31/12/2026 πιστοποιητικό πυροπροστασίας, θα έχουν δικαίωμα συνέχισης της λειτουργίας τους μέχρι την 31/12/2028, χωρίς να έχουν εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας από το Υφυπουργείο Τουρισμού, νοουμένου ότι θα ανανεώσουν όλα τα πιο πάνω έγγραφα.

4 Λήψη νομικών μέτρων εναντίον των επιχειρήσεων οι οποίες δεν θα ανταποκριθούν στα καθορισμένα χρονοδιαγράμματα.