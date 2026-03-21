Παρακολουθήσεις: Άφησαν εκτός τον Γενικό Εισαγγελέα - Αγώνας δρόμου πριν τη διάλυση

Δεν το βάζουν κάτω και το παλεύουν μέχρι την τελευταία στιγμή για να βρεθεί αμοιβαία αποδεκτή ρύθμιση, ώστε το νομοσχέδιο για τις παρακολουθήσεις τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, να εγκριθεί από την παρούσα Βουλή πριν από την αυτοδιάλυσή της, ενόψει των βουλευτικών εκλογών.

Η κοινοβουλευτική επιτροπή Νομικών συνήλθε χθες εκτάκτως σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρία και εξέτασε ξανά το κυβερνητικό νομοσχέδιο και κυρίως την πρόνοια που δίνει την εξουσία στον γενικό εισαγγελέα, να εξουσιοδοτεί γραπτώς την Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών για παρακολούθηση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, με μοναδική αιτιολόγηση, ότι αφορά θέματα, που άπτονται της ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μετά την έντονες αντιδράσεις, αποφασίστηκε όπως ο γενικός εισαγγελέας δεν θα συμμετέχει σε μια τέτοια διαδικασία. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης παρουσίασε αναθεωρημένη εισήγηση, σύμφωνα με την οποία η έγκριση για παρακολουθήσεις τηλεφωνικών συνδιαλέξεων θα δίνεται από τον διοικητή της ΚΥΠ και θα ενημερώνεται η υφιστάμενη τριμελής επιτροπή, που έχει την αρμοδιότητα ελέγχου της ΚΥΠ.

Ανέφερε ο πρόεδρος της επιτροπής Νομικών Νίκος Τορναρίτης, ότι «θα παίρνει την απόφαση ο διοικητής της ΚΥΠ και μέσα σε διάστημα το πολύ 72 ωρών θα ενημερώνει την τριμελή επιτροπή, που ελέγχει τα πεπραγμένα της υπηρεσίας». Σημείωσε ότι «ο πρόεδρος της τριμελούς θα είναι πρώην πρόεδρος Επαρχιακού, Ανώτατου ή Συνταγματικού Δικαστηρίου, ενώ τα υπόλοιπα δύο μέλη θα είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους». Σε ό,τι αφορά τον ρόλο του γενικού εισαγγελέα, ξεκαθάρισε ότι «υπήρξε αναθεωρημένη πρόταση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μέσα από την οποία αφαιρέθηκε ο γενικός εισαγγελέας».

Από την χθεσινή συνεδρία προκύπτει, ότι οι διαφωνίες μειώθηκαν αισθητά, κυρίως μετά την απόφαση να μην έχει αυτό τον ρόλο ο γενικός εισαγγελέας. Ήδη σημαντικός αριθμός βουλευτών συμφωνεί με την νέα ρύθμιση και απομένει να διαφανεί, κατά πόσο είναι εφικτό, να συγκεντρωθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία (38 βουλευτές) για να εγκριθεί από την Ολομέλεια της Βουλής η τροποποίηση του Συντάγματος, για να παραχωρηθεί το όπλο των παρακολουθήσεων σε Αστυνομία και ΚΥΠ για την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος.

Για το θέμα των παρακολουθήσεων η ανεξάρτητη βουλεύτρια Ειρήνη Χαραλαμπίδου τόνισε, ότι τα θέματα που αφορούν την ΚΥΠ άπτονται της ασφάλειας του κράτους και πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης μεταχείρισης, επισημαίνοντας τον διαφορετικό χαρακτήρα τους σε σχέση με τις ποινικές υποθέσεις της Αστυνομίας. Αναφερόμενη στο θέμα του γενικού εισαγγελέα, τόνισε, ότι «δεν μπορεί, τη στιγμή που συζητούμε για άρση του ανέλεγκτου, τη στιγμή που συζητούμε για περιορισμό των εξουσιών και διαχωρισμό των εξουσιών, να ερχόμαστε να δίνουμε επιπρόσθετες εξουσίες, ανέλεγκτες εντελώς, στονγ ενικό εισαγγελέα της Δημοκρατίας». Σημείωσε, ότι την ίδια άποψη είχαν και άλλοι βουλευτές με αποτέλεσμα η αρχική πρόταση να μην προχωρήσει στην ολομέλεια.

Νέα συνεδρία

Την ερχόμενη εβδομάδα ορίστηκε νέα συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής Νομικών, με στόχο να εξεταστεί η τελική εισήγηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, προκειμένου το νομοσχέδιο να οδηγηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής στις 2 Απριλίου για ψήφιση. Η επιτροπή Νομικών θα συνέλθει εκ νέου την ερχόμενη Παρασκευή 27 Μαρτίου.

Ψάχνουν για 38 ψήφους

Για την τροποποίηση του Συντάγματος, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για παρακολούθηση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, απαιτείται η ψήφος από 2/3 των μελών των κοινοβουλίου. Δηλαδή από 38 βουλευτές. Παρά τα εμπόδια που προέκυψαν και τις έντονες διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και την ΚΥΠ να θέλουν διακαώς την ψήφιση του νομοσχεδίου, μετά τις χθεσινές αλλαγές στο τελικό κείμενο, υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία, ότι στο τέλος θα ψηφιστεί. Σε κάθε περίπτωση, οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν και την ερχόμενη βδομάδα, ώστε μέχρι την Παρασκευή να παρουσιαστεί το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου, με την ελπίδα ότι θα συγκεντρώσει τις ψήφους που απαιτούνται, για να εγκριθεί από την Ολομέλεια.