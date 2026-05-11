Η Oceana καλεί την Κυπριακή κυβέρνηση να αποκαλύψει την κρυφή ιδιοκτησία αλιευτικών σκαφών υψηλού κινδύνου

Η Oceana καλεί την κυπριακή κυβέρνηση να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τις κυπριακές εταιρείες που κατέχουν αλιευτικά σκάφη σε χώρες εκτός ΕΕ, προκειμένου να καλυφθεί ένα κρίσιμο κενό στην επιβολή της νομοθεσίας. Η οργάνωση προειδοποιεί ότι αυτή η έλλειψη διαφάνειας ενδέχεται να επιτρέψει τη συνέχιση της παράνομης αλιείας, δημιουργώντας αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των αλιευτικών επιχειρήσεων.

«Η διαφάνεια ως προς την ιδιοκτησία των σκαφών είναι απαραίτητη για την επιβολή των κανόνων αλιείας, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι παράνομες δραστηριότητες δεν μένουν ατιμώρητες και οι νόμιμες επιχειρήσεις να μην υφίστανται αθέμιτο ανταγωνισμό. Οι επιπτώσεις της αδράνειας είναι σημαντικές. Έχουμε εντοπίσει τουλάχιστον 105 σκάφη ιδιοκτησίας της ΕΕ, εγγεγραμμένα σε 20 διαφορετικές χώρες υψηλού κινδύνου – και σχεδόν το ένα τρίτο αυτών των σκαφών έχει άδεια να εξάγει τα αλιεύματά του στην ΕΕ. Για να διασφαλιστεί ότι η αγορά της ΕΕ είναι απαλλαγμένη από παράνομα αλιευμένα προϊόντα, τα κράτη μέλη οφείλουν να βελτιώσουν τόσο τη λογοδοσία όσο και τον έλεγχο αυτών των σκαφών ιδιοκτησίας της ΕΕ», δηλώνει η Vanya Vulperhorst, διευθύντρια της εκστρατείας κατά της παράνομης αλιείας και υπέρ της διαφάνειας στην Oceana.

Πρόσφατη έκθεση της Oceana αποκάλυψε συνδέσεις μεταξύ κυπριακών συμφερόντων και σκαφών νηολογημένων σε δικαιοδοσίες όπως το Μπελίζ και η Ισημερινή Γουινέα, οι οποίες χαρακτηρίζονται από ανεπαρκή εποπτεία και περιορισμένο έλεγχο.

Η αποτελεσματική επιβολή του νόμου προϋποθέτει να είναι ξεκάθαρο ποιος ευθύνεται τελικά για παράνομες δραστηριότητες. Όταν δεν υπάρχει διαφάνεια ως προς την ιδιοκτησία, οι αρχές δυσκολεύονται να διερευνήσουν τα αδικήματα, να επιβάλουν κυρώσεις και να αποτρέψουν την επιστροφή εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην ΕΕ. Αυτό δημιουργεί, επίσης, άνισες συνθήκες ανταγωνισμού για τους φορείς που συμμορφώνονται με τους κανόνες σχετικά με την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και τη βιωσιμότητα.

Το ζήτημα αντανακλά ένα ευρύτερο διαρθρωτικό πρόβλημα στον παγκόσμιο αλιευτικό κλάδο. Οι ιδιοκτήτες σκαφών μπορούν να νηολογούν τα σκάφη τους υπό ξένες σημαίες με ασθενέστερο ρυθμιστικό πλαίσιο, ενώ τα κέρδη καταλήγουν στην ΕΕ μέσω σύνθετων εταιρικών δομών. Αυτό τους επιτρέπει να παρακάμπτουν τα αυστηρότερα πρότυπα της ΕΕ και περιορίζει τη δυνατότητα των αρχών να προσδιορίσουν ποιος επωφελείται από τις αλιευτικές δραστηριότητες.

Τον Ιούνιο, κυβερνήσεις από όλο τον κόσμο θα συναντηθούν στην Κένυα για τη διεθνή διάσκεψη «Our Ocean». Με την ευκαιρία αυτή, η Oceana καλεί την Κύπρο και την ΕΕ να αναλάβουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τη διαφάνεια στον τομέα της αλιείας και να ενισχύσουν τις παγκόσμιες προσπάθειες για τη βελτίωση της πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με την αδειοδότηση και ιδιοκτησία των σκαφών, καθώς και την παρακολούθηση της εφαρμογής των κανόνων. Ειδικότερα, η Oceana καλεί την Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, να θέσει την Κύπρο στην πρώτη γραμμή του διεθνούς αγώνα κατά της παράνομης αλιείας στη Διάσκεψη «Our Ocean».