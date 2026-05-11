«Ξύπνησε» το Τμήμα Περιβάλλοντος: Επιτόπιοι έλεγχοι στην Τρόζενα - Έρχονται εξώδικα

Μετά το σάλο που έχει προκληθεί με την υπόθεση της Τρόζενας, σήμερα το Τμήμα Περιβάλλοντος αποφάσισε επιτέλους να ενεργοποιήση τις δικές του διαδικασίες για έλεγχο της κατάστασης στην περιοχή. Ταυτόχρονα, μετά το Κυριακάτικό δημοσίευμα του «Π» που κάνει αναφορά στην μη δημοσίευση της Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, σε αντίθεση με τη συνήθη πρακτική, η ΜΕΟΑ του έργου δημοσιεύτηκε σήμερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος το οποίο τοποθετήθηκε λακωνικά λέγοντας ότι «Το Τμήμα Περιβάλλοντος ενημερώνει ότι η Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΜΕΟΑ) για το Γενικό Χωροταξικό Πλάνο Ανοικοδόμησης και Αναζωογόνησης των Εγκαταλελειμμένων Οικισμών Τρόζενα - Γεροβάσα, η οποία παρατίθεται πιο κάτω, βρίσκεται σε διαδικασία εξέτασης.

Πάντως, όπως πληροφορείται ο «Π», από το πρωί λειτουργοί του Τμήματος Περιβάλλοντος είναι στην περιοχή και δεν αποκλείεται να προχωρήσουν και σε έκδοση εξώδικων προστίμων για περιβαλλοντικές παρανομίες που σχετίζονται με παράνομες εκχερσώσεις. Ταυτόχρονα, αναμένεται να ειδοποιηθεί άμεσα ο ΕΟΑ Λεμεσού για να προχωρήσει τη διαδικασία πολεοδομικής επιβολής λόγω παράνομης έναρξης εργασιών πριν την έκδοση αδειών.

Η περιβαλλοντική μελέτη

Σύμφωνα με την περιγραφή του έργου, η φιλοσοφία του βασίζεται, στην ήπια αναζωογόνηση του οικιστικού ιστού, με στόχο:

Την ανακαίνιση ή ανοικοδόμηση ερειπωμένων δομών με παραδοσιακό χαρακτήρα.

Την ανάπτυξη οικοτουριστικών δραστηριοτήτων, όπως καταλύματα, οινοποιείο, μικρούς χώρους εστίασης και χώρους ευεξίας.

Την προώθηση ενός βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης, που θα αναδεικνύει την πολιτιστική κληρονομιά και θα συμβάλλει στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, ο γενικός χωροταξικός σχεδιασμός του προτεινόμενου έργου περιλαμβάνει τις ακόλουθες αναπτύξεις:

Ανέγερση νέων παραδοσιακών οικιστικών μονάδων και ανοικοδόμηση υφιστάμενων.

Όλες οι μονάδες προτείνεται να ανεγερθούν εντός του πυρήνα του οικισμού της Τρόζενας.

Οινοποιείο.

Εστιατόριο, γραφεία και χώροι υποδοχής.

Χώρο στάθμευσης.

Κατασκηνωτικοί χώροι.

Δείτε τη πλήρη μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης με όλα όσα περιλαμβάνει το σχέδιο του επενδυτή στη Τρόζενα: