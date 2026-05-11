Νεκρός Ισραηλινός στρατιώτης στα σύνορα με τον Λίβανο παρά την εκεχειρία

Ένας Ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε, χθες Κυριακή, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, όπου συνεχίζονται οι συγκρούσεις με τη φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ, παρά την κατάπαυση του πυρός, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο ισραηλινός στρατός.

Ο υπαξιωματικός Αλεξάντερ Γκλοβανιόφ, 47 ετών, «έπεσε στη μάχη», διευκρίνισε ο στρατός σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Συνολικά 19 Ισραηλινοί έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο, εκ των οποίων 18 ήταν στρατιώτες και ένας ήταν πολίτης που εργαζόταν για τον στρατό, από την έναρξη του πολέμου στις 2 Μαρτίου. Την ίδια περίοδο, περισσότεροι από 2.800 άνθρωποι σκοτώθηκαν στον Λίβανο, σύμφωνα με τις αρχές.

Πηγή: ΚΥΠΕ

