Κατολίσθηση βράχων στην Τσάδα λόγω των συνεχόμενων βροχοπτώσεων

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Ένα από τα πιο σοβαρά περιστατικά σημειώθηκε στον κύριο δρόμο Πάφου - Πόλης Χρυσοχούς, κοντά στην κοινότητα Τσάδας, όπου σημειώθηκε κατολίσθηση τεράστιων βράχων

Οι συνεχόμενες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών, πέραν από τις πολύ ευεργετικές επιπτώσεις που είχαν για τη φύση, τα φράγματα και τη γεωργία, προκάλεσαν και ορισμένα προβλήματα στο οδικό δίκτυο και σε υποδομές.

Ένα από τα πιο σοβαρά περιστατικά σημειώθηκε στον κύριο δρόμο Πάφου - Πόλης Χρυσοχούς, κοντά στην κοινότητα Τσάδας, όπου σημειώθηκε κατολίσθηση τεράστιων βράχων. Οι μεγάλοι βράχοι αποκολλήθηκαν από το βουνό το βράδυ του Σαββάτου και κατέληξαν στο οδόστρωμα, προκαλώντας αναστάτωση και κινητοποιώντας άμεσα τις αρχές.

Ο πρόεδρος του Κ.Σ. Τσάδας Μάριος Ιωάννου ανέφερε πως από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν θύματα ή τραυματισμοί, καθώς οι βράχοι που έπεσαν στον δρόμο ξεπερνούσαν σε βάρος τους τρεις τόνους και θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρό δυστύχημα αν εκείνη τη στιγμή περνούσε κάποιο όχημα. Λόγω της κατολίσθησης υπέστη ζημιές και ο τοίχος αντιστήριξης της περιοχής, ο οποίος σε κάποιο σημείο υποχώρησε από την πίεση του εδάφους και των νερών της βροχής.

Συνεργεία της κοινότητας έσπευσαν άμεσα στο σημείο και εργάστηκαν για τον καθαρισμό του δρόμου από τους βράχους και τα χώματα, ώστε να καταστεί ξανά ασφαλής για την κυκλοφορία.

Η κυκλοφορία των οχημάτων είχε διακοπεί για αρκετές ώρες και αποκαταστάθηκε γύρω στις δύο τα ξημερώματα, αφού ολοκληρώθηκαν οι εργασίες καθαρισμού και απομάκρυνσης των βράχων. Ο κοινοτάρχης Τσάδας ευχαρίστησε δημόσια τόσο τα συνεργεία της κοινότητας όσο και την αστυνομία για την άμεση ανταπόκριση και την άριστη συνεργασία που είχαν για την αντιμετώπιση της επικίνδυνης κατάστασης.

