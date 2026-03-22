Αφθώδης πυρετός: Σε αυτές τις 4 περιοχές πιάστηκαν να μετακινούν ζώα - Εκτός αποζημιώσεων οι παρανομούντες, προειδοποιούν οι Κτηνιατρικές

Σε τέσσερις περιπτώσεις παράνομης διακίνησης ζώων προχώρησαν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (ΚΥ) και η Αστυνομία τις τελευταίες ημέρες, στο πλαίσιο συντονισμένων επιχειρήσεων για την εφαρμογή του σχετικού διατάγματος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των ΚΥ, οι μετακινήσεις ζώων και οι συναθροίσεις κτηνοτρόφων αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες εξάπλωσης του ιού του αφθώδους πυρετού.

Οι επιχειρήσεις εντοπισμού, που πραγματοποιούνται με αξιοποίηση διαφόρων μέσων και πηγών πληροφόρησης, οδήγησαν μέχρι στιγμής στις εξής περιπτώσεις:

Τσέρι: 100 αιγοπρόβατα

Ποταμιά: 30 αιγοπρόβατα

Λιβάδια: 130 βοοειδή

Γέρι: 23 βοοειδή

Για όλες τις περιπτώσεις εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία μέτρα, ενώ η Αστυνομία διερευνά τα περιστατικά για να προχωρήσει στις εκ του νόμου ενέργειες.

Παράλληλα, οι ΚΥ επισημαίνουν δύο σοβαρά ζητήματα που καταγράφηκαν:

Ορισμένοι κτηνοτρόφοι παρεμποδίζουν τους ελέγχους που διενεργούνται.

Σε διαδικασίες θανάτωσης ζώων, σε ορισμένες εκμεταλλεύσεις εντοπίστηκε σημαντικά μικρότερος αριθμός ζώων από τον καταγεγραμμένο στο σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής των ΚΥ, γεγονός που συνιστά παραβίαση της νομοθεσίας.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν κατά πόσο η παράνομη μετακίνηση ή απόκρυψη ζώων ενδέχεται να συνέβαλε στη διασπορά του ιού.

Υπενθυμίζεται ότι οποιοδήποτε πρόσωπο παρεμποδίζει τις ΚΥ στην άσκηση των εξουσιών τους, όπως προβλέπονται στο άρθρο 9 των περί Υγείας των Ζώων Νόμων του 2001–2023, διαπράττει αδίκημα και υπόκειται στις προβλεπόμενες ποινές.

Όπως σημειώνεται, οι παρανομούντες εξαιρούνται από τις όποιες αποζημιώσεις.