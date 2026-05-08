Το ΑΚΕΛ καλείται να δώσει την κρισιμότερη ίσως εκλογική μάχη, λέει ο Στεφάνου - «Δεν ανεχόμαστε άλλο τη διαφθορά και τη διαπλοκή»

Το ΑΚΕΛ συμπληρώνει εκατό χρόνια ζωής και «μαχητικής παρουσίας σε αυτόν τον τόπο» και καλείται να δώσει "την κρισιμότερη, ίσως, εκλογική μάχη των βουλευτικών εκλογών, σε δεκαπέντε μέρες», δήλωσε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου, προσθέτοντας ότι στις 24 του Μάη η ψήφος του καθενός από εμάς γίνεται δύναμη για την κοινωνία, για τον λαό και για το αύριο.

Σε ομιλία στην Παγκύπρια Συναυλία του κόμματος που έγινε το βράδυ της Παρασκευής στο Στάδιο «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία, ο κ. Στεφάνου είπε ότι το ΑΚΕΛ είναι «εδώ για το σιωπηλό και πιο αγχωμένο κομμάτι της κοινωνίας, τους πολλούς, που αποτελούν την πλειοψηφία της κοινωνίας η οποία δεν αντέχει άλλο να μη ζει, αλλά απλώς να επιβιώνει μέχρι τον άλλο μήνα».

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ είπε ότι «θα συνεχίσουμε να παλεύουμε και στη νέα Βουλή για να ενισχύσουμε το κοινωνικό κράτος, για να μειώσουμε τις ανισότητες που πνίγουν την κοινωνία, για να δώσουμε αληθινές ευκαιρίες στους νέους μας και για να υπερασπιστούμε την εργασία και την αξιοπρέπεια» και πρόσθεσε ότι «εδώ και χρόνια στην Κύπρο διαπράττεται ένα κοινωνικό έγκλημα», καθώς «οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι».

Αναφέροντας ότι το δίλημμα αυτών των εκλογών είναι καθαρό, ο κ. Στεφάνου διερωτήθηκε μεταξύ άλλων κατά πόσον «θα είμαστε με την κοινωνία ή με τα υπερκέρδη τους, με τους πολλούς ή με τους λίγους που τα θέλουν όλα δικά τους, με την κοινωνία ή με όσους πλουτίζουν από την αδικία και τις ανισότητες και με τους πολλούς ή με όσους θέλουν μια κοινωνία χωρίς δικαιώματα και χωρίς φωνή».

«Αν υπάρχει διαφθορά, υπάρχουν και διεφθαρμένοι» και «αν υπάρχει διαπλοκή, υπάρχουν και διαπλεκόμενοι», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «τους είδαμε, τους γνωρίζουμε (και) δεν τους ανεχόμαστε άλλο».

«Είμαστε μια ισχυρή πολιτική δύναμη που έχει τη δύναμη και το θάρρος να τους κοιτάξει στα μάτια, να σταθεί απέναντί τους για να βάλει μια τελεία στον διασυρμό, στη διαφθορά, στην κατρακύλα», πρόσθεσε.

Επιπλέον, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ είπε ότι «σε αυτόν τον ένα αιώνα ζωής, υπηρετήσαμε με συνέπεια αυτό που υπήρξε η αιτία της ύπαρξής μας: τον απλό άνθρωπο» και πρόσθεσε ότι «διεκδικούμε την ψήφο του λαού θέτοντας σαφείς προτεραιότητες και για τη νέα Βουλή».

Οι προτεραιότητες, σύμφωνα με τον κ. Στεφάνου, αφορούν τη διασφάλιση αξιοπρεπών μισθών και συντάξεων, την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης, τη στήριξη των εργαζομένων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη στήριξη των νέων οικογενειών, την ενίσχυση της δημόσιας Παιδείας και Υγείας, την προστασία του περιβάλλοντος και την επένδυση στη γνώση, την καινοτομία, την πολιτιστική δημιουργία.

Είπε ακόμη ότι στην προηγούμενη Βουλή το ΑΚΕΛ έδωσε «σημαντικές μάχες για την κοινωνία, για τους εργαζόμενους, για τους νέους» και «καταφέραμε να ψηφιστεί» τόσο η υποχρέωση των εργοδοτών να προστατεύουν την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων όσο και «η πρότασή μας να μπορούν οι δανειολήπτες να υπερασπιστούν στο δικαστήριο τις περιουσίες τους».

Τέλος, ο κ. Στεφάνου είπε μεταξύ άλλων ότι το ΑΚΕΛ στην προηγούμενη βουλή κατέθεσε προτάσεις για να φορολογηθούν τα υπερκέρδη, για να σταματήσει η άγρια εκμετάλλευση των νέων με τα ατομικά συμβόλαια, για να επεκταθούν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για να μειωθεί το ΦΠΑ στο ρεύμα, για να καταργηθεί η διπλή φορολογία στα καύσιμα και για να μηδενιστεί ο φόρος σε είδη πρώτης ανάγκης.

ΚΥΠΕ