Για «ασύμμετρη κατάσταση ασφάλειας» στην Κύπρο έκανε λόγο η πρόεδρος του ΡΤΚ, σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ

Η επικεφαλής του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (CTP), Σίλα Ιντζιρλί δήλωσε από την Άγκυρα ότι οι συμφωνίες της Κυπριακής Δημοκρατίας με ξένες δυνάμεις δημιουργούν «επικίνδυνη κατάσταση» στην Κύπρο και «ασύμμετρη κατάσταση ασφάλειας» για τους Τουρκοκύπριους και την Τουρκία.

Σύμφωνα με τον τουρκικό Τύπο, η Ιντζιρλί αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη συμφωνία SOFA με τη Γαλλία, στις βρετανικές βάσεις και στην παρουσία των ΗΠΑ στο νησί, υποστηρίζοντας ότι η ανάπτυξη τουρκικών F-16 στο παράνομο αεροδρόμιο και η δημιουργία γραμμής αεράμυνας από την Άγκυρα ήταν «αναγκαίες κινήσεις» κατά την έκφρασή της.

Η ίδια δήλωσε ότι το CTP «δεν θεωρεί σωστό έναν μηχανισμό ασφάλειας που δεν περιλαμβάνει την Τουρκία» και εκτίμησε ότι από τον Ιούλιο ενδέχεται να υπάρξει νέα διαδικασία 5+ για το Κυπριακό υπό τον ΟΗΕ.

Αναφερόμενη στο Κυπριακό, η κ. Ιντζιρλί υποστήριξε ότι το σημερινό status quo έχει κόστος τόσο για τους Τουρκοκυπρίους όσο και για την Τουρκία, ιδιαίτερα στις σχέσεις της Άγκυρας με την ΕΕ, στα ενεργειακά και στα ζητήματα ασφάλειας.

ΚΥΠΕ