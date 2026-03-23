Αιχμές Μαρίας Παπά κατά ΥΠΕΣ: Ενημέρωσαν για την κατάσταση στα καταφύγια - Οι εισηγήσεις μου δεν προωθήθηκαν

Επανειλημμένες και τεκμηριωμένες οι παρεμβάσεις προς την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, λέει η πρώην διοικήτρια της Πολιτικής Άμυνας, Μαρία Παπά, σε δημόσια τοποθέτησή της, επισημαίνοντας ότι οι εισηγήσεις της δεν προωθήθηκαν.

Σχετικά άρθρα: Εκτός Πολιτικής Άμυνας η Μαρία Παπά μετά τον σάλο για την κατάσταση των καταφυγίων

Σύμφωνα με την κ. Παπά, όταν ανέλαβε τα καθήκοντά της τον Απρίλιο του 2021, διαπίστωσε ότι «ένας τόσο κρίσιμος τομέας λειτουργούσε με ουσιαστικές αδυναμίες», τις οποίες αποδίδει κυρίως σε υποστελέχωση και απουσία οργανωμένης, εξειδικευμένης δομής. Πρόσθεσε δε, ότι η σταδιακή αποδυνάμωση του προγράμματος τα προηγούμενα χρόνια είχε οδηγήσει σε μείωση της επιχειρησιακής του αποτελεσματικότητας.

Η κ. Παπά σημειώνει ότι προβαίνει στην τοποθέτησή της «με υπευθυνότητα και ειλικρίνεια», με στόχο την αποσαφήνιση των πραγματικών δεδομένων, καθώς οι παρεμβάσεις της «δεν ήταν αποσπασματικές, αλλά συνεχείς και καταγεγραμμένες σε βάθος χρόνου», απορρίπτοντας «κατηγορηματικά» οποιονδήποτε ισχυρισμό ότι τα ζητήματα δεν είχαν τεθεί στα αρμόδια επίπεδα.

Παράλληλα, αναφέρει ότι μεταξύ των εισηγήσεων που υπέβαλε περιλαμβανόταν η δημιουργία εξειδικευμένου κλάδου στελεχωμένου με αρμόδιους επιστήμονες, με στόχο τη συστηματική εποπτεία και ανάπτυξη του δικτύου καταφυγίων, ωστόσο –όπως υποστηρίζει– οι εισηγήσεις αυτές δεν προωθήθηκαν.

Σε ό,τι αφορά το ίδιο το πρόγραμμα, επισημαίνει ότι ξεκίνησε το 2000, με τη δημιουργία περίπου 2.300 καταφυγίων και δυνατότητα κάλυψης περίπου 250.000 ατόμων, βασισμένο σε μεγάλο βαθμό και στη συνεργασία των πολιτών.

Τονίζει ακόμη ότι, παρά τους περιορισμένους ανθρώπινους και οργανωτικούς πόρους, η Πολιτική Άμυνα συνέχισε να διαχειρίζεται το πρόγραμμα, σημειώνοντας ότι από το 2021 μέχρι σήμερα πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες επιθεωρήσεις καταφυγίων, τόσο μέσω οργανωμένων κύκλων ελέγχου όσο και στο πλαίσιο εκπαίδευσης εθελοντών και πολιτών.

Καταλήγοντας, αναφέρει ότι «η προσπάθεια εκσυγχρονισμού ενός κρίσιμου τομέα δεν μπορεί να αποτελεί λόγο στοχοποίησης», υπογραμμίζοντας πως η προστασία των πολιτών «απαιτεί ετοιμότητα, διαφάνεια και συνεργασία».

Διαβάστε αυτούσια την τοποθέτησή της Μαρίας Παπά: