Εκτός Πολιτικής Άμυνας η Μαρία Παπά μετά τον σάλο για την κατάσταση των καταφυγίων

Εκτός Πολιτικής Άμυνας αναμένεται να τεθεί εντός του επόμενου εικοσιτετραώρου η Διοικήτρια της Υπηρεσίας, Μαρία Παπά, καθώς προωθείται η απόσπασή της στην Ελεγκτική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του politis.com.cy, η απόσπασή της αναμένεται να εγκριθεί από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας(ΕΔΥ), με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται πιθανότατα αύριο. Η τοποθέτησή της στη νέα της θέση αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από τη Δευτέρα.

Η κ. Παπά, η οποία είναι εγκεκριμένη λογίστρια, αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα στην Ελεγκτική Υπηρεσία στο πλαίσιο της απόσπασής της από την Πολιτική Άμυνα.

Η αποχώρησή της έρχεται σε μια περίοδο που η Πολιτική Άμυνα βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης κριτικής για την κατάσταση των καταφυγίων. Όπως αποκαλύπτεται μέσα από έγγραφα που εξασφάλισε ο «Π», τα τελευταία δύο χρόνια η διοικήτρια της Πολιτικής Άμυνας, Μαρία Παπά, έδινε διαβεβαιώσεις, και μάλιστα γραπτώς, τόσο προς τον προϊστάμενό της, γενικό διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, Ελλίκο Ηλία, όσο και προς τον ίδιο τον υπουργό Εσωτερικών, Κωνσταντίνο Ιωάννου, ότι όλα βαίνουν καλώς με τα καταφύγια, ότι γίνονται συστηματικές επιθεωρήσεις των χώρων και, όπου απαιτείται, πραγματοποιείται η απαραίτητη συντήρηση

Όπως έγραψε ο «Π» χθές Τρίτη, η διοίκηση του υπουργείου πνέει τα μένεα κατά της κ. Παπά, καθώς ο γενικός διευθυντής του υπουργείου, Ελλίκος Ηλίας, βασίστηκε στις ενημερώσεις και τις διαβεβαιώσεις που του έδινε για τα καταφύγια, προκειμένου να ενημερώσει τη Βουλή στις 8 Μαΐου 2025. Έτσι δόθηκε η εντύπωση στους βουλευτές ότι όλα τα καταφύγια είναι έτοιμα προς χρήση ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, τα γεγονότα των τελευταίων ημερών διέψευσαν πανηγυρικά αυτές τις διαβεβαιώσεις, εκθέτοντας παράλληλα το υπουργείο.