Άγνωστος έκλεψε περιπολικό που φρουρούσε ζώνη για τον αφθώδη πυρετό - Τον καταδίωξαν με ιδιωτικό όχημα

Άγνωστος, τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, επιχείρησε να κλέψει όχημα τύπου βαν της Αστυνομίας στην περιοχή του ΣΟΠΑΖ στην Αραδίππου.

Συγκεκριμένα, ενώ αυτοκίνητο τύπου βαν της Αστυνομίας βρισκόταν σταθμευμένο στο σημείο, στο πλαίσιο των μέτρων για αφθώδη πυρετό, άγνωστο άτομο εισήλθε εντός του οχήματος και τράπηκε σε φυγή, οδηγώντας το.

Άμεσα, το μέλος της Αστυνομίας που είχε την ευθύνη του οχήματος τον αντιλήφθηκε και τον ακολούθησε με άλλο ιδιωτικό όχημα και τον ανέκοψε σε αδιέξοδο σημείο, παίρνοντας πίσω το όχημα της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του Αστυνομικού, ενώ είχε απομακρυνθεί προσωρινά από το όχημα, άγνωστο άτομο βρήκε την ευκαιρία να εισέλθει εντός του οχήματος να το εκκινήσει και να απομακρυνθεί.

Ο Αστυνομικός ακολούθησε τον δράστη με άλλο ιδιωτικό όχημα και κατάφερε να πάρει πίσω το όχημα της αστυνομίας στην περιοχή των McDonalds στην οδό στρατηγού Τιμάγια.

Οι συνθήκες από την πρώτη στιγμή τυγχάνουν διερεύνησης.

Πηγή: ΚΥΠΕ

