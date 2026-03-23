Πρόβλεψη με λίγο απ' όλα: 25η Μαρτίου με βροχές και καταιγίδες, ενισχύονται οι άνεμοι και συνεχίζεται η αστάθεια του καιρού

Με άστατο σκηνικό και κύριο χαρακτηριστικό τις τοπικές βροχές και καταιγίδες κυλά η εβδομάδα σύμφωνα με την πρόγνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας. Η Τετάρτη 25 Μαρτίου, ημέρα αργίας, αναμένεται κυρίως συννεφιασμένη με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες που ενδέχεται να επηρεάσουν δραστηριότητες σε αρκετές περιοχές. Το σκηνικό παραμένει χειμωνιάτικο στα ορεινά, όπου προβλέπονται χιονοπτώσεις ή χιονόνερο στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους. Την Πέμπτη και την Παρασκευή, το νησί θα επηρεάζεται από ενισχυμένο πεδίο δυτικών έως βορειοδυτικών ανέμων, διατηρώντας την αστάθεια. Πάντως, παρά τη σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα της Πέμπτης, δεν αποκλείονται τοπικές βροχές και παροδικές νεφώσεις μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. Οι θερμοκρασίες παραμένουν ελαφρώς κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, με μικρή άνοδο να αναμένεται προς την Παρασκευή.

Αναλυτικά ο καιρός

Χαμηλή πίεση και ασταθείς καιρικές συνθήκες συνεχίζουν να επηρεάζουν την περιοχή.

Απόψε, θα παρατηρούνται κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις, ενώ στις παράλιες περιοχές ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, είναι πιθανόν τοπικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως σε περιοχές του εσωτερικού και στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν καταβατικοί, ασθενείς, 2 με 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 5 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 11 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 9 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στο μηδέν στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Την Τρίτη, αρχικά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα παράλια. Προοδευτικά όμως και κυρίως κατά το μεσημέρι και μετά, αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα σε περιοχές στα ορεινά, στο εσωτερικό και τα βόρεια. Σε καταιγίδα είναι πιθανόν να πέσει χαλάζι, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά μέχρι το μεσημέρι κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τρίτη το βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές αλλά και εκδήλωση μεμονωμένων καταιγίδων, κυρίως στις παράλιες περιοχές και αργότερα και σε περιοχές των ορεινών. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, δεν αποκλείεται σε περιοχές του εσωτερικού και στα ανατολικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν καταβατικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.Την Τετάρτη, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα είναι πιθανόν να πέσει χαλάζι, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.

Την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές ή και εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας. Από νωρίς το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί αισθητά. Την Παρασκευή, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, που δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Την Πέμπτη αλλά και την Παρασκευή, το νησί θα επηρεάζεται κατά διαστήματα από ένα ενισχυμένο κυρίως δυτικό ως βορειοδυτικό πεδίο ανέμων.

Η θερμοκρασία μέχρι την Πέμπτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής. Την Παρασκευή αναμένεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας. Το ύψος του χιονιού στη χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 26 εκατοστά.