Σοβαρό τροχαίο με ανήλικους τραυματίες στην κατεχόμενη Καρπασία

Επτά άτομα, εκ των οποίων έξι ανήλικοι, τραυματίστηκαν σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στον δρόμο μεταξύ των κατεχόμενων χωριών Άγιος Συμεών και Κορόβεια στην Καρπασία.

Σύμφωνα με τον ηλεκτρονικά τ/κ μέσα ενημέρωσης, το ατύχημα συνέβη γύρω στις 12:30, όταν 72χρονος οδηγός οχήματος φέρεται να εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με διερχόμενο μικρό λεωφορείο που οδηγούσε 52χρονος.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο 72χρονος οδηγός του πρώτου οχήματος, καθώς και έξι παιδιά επιβάτες του μικρού λεωφορείου, ηλικίας 11 έως 13 ετών. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν και νοσηλεύονται σε νοσοκομείο της κατεχόμενης Αμμοχώστου. Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ