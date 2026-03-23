Apple: Το αναδιπλούμενο iPhone αποκτά οθόνη iPad

Η Apple ετοιμάζει το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone με οθόνη και λειτουργίες σαν iPad.

Η κίνηση αυτή στοχεύει να κάνει τη συσκευή πιο ελκυστική για multitasking και πιο χρήσιμη για καθημερινή εργασία και ψυχαγωγία. Το εσωτερικό αναδιπλούμενο πάνελ της συσκευής θα έχει μέγεθος περίπου όσο ένα iPad mini, ενώ η εξωτερική οθόνη θα είναι μικρότερη, αντίστοιχη με αυτή ενός μικρού iPhone.

Η εσωτερική οθόνη θα έχει ευρεία αναλογία διαστάσεων, σε αντίθεση με τα στενότερα πάνελ άλλων αναδιπλούμενων τηλεφώνων, κάτι που θεωρείται βασικό πλεονέκτημα πώλησης.

Η Apple αποφάσισε να υιοθετήσει τεχνολογία που μειώνει την εμφανή γραμμή στο κέντρο της οθόνης, χωρίς όμως να την εξαφανίζει εντελώς, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανθεκτικότητα, ώστε η οθόνη να αντέχει περισσότερα ανοίγματα και κλεισίματα.

Η εξωτερική οθόνη, μικρότερη από των σημερινών iPhone, θα διαθέτει για πρώτη φορά μικρή οπή για την εμπρόσθια κάμερα, αντικαθιστώντας την σημερινή εγκοπή (notch). Η Apple εγκατέλειψε το Face ID στην εμπρόσθια όψη και ενσωμάτωσε το Touch ID στο πλευρικό πλήκτρο, σηματοδοτώντας την πρώτη χρήση αισθητήρα δακτυλικού αποτυπώματος σε iPhone από το 2022.

Παράλληλα, η συσκευή θα υποστηρίζει το Dynamic Island για ειδοποιήσεις και παρακολούθηση εφαρμογών.

Εμπειρία χρήστη σαν iPad, αλλά με iOS

Το αναδιπλούμενο iPhone θα τρέχει κανονικό iOS και όχι iPadOS, που σημαίνει ότι το multitasking θα παραμείνει απλούστερο, χωρίς την πιο «desktop-like» διεπαφή του iPadOS 26.

Παράλληλα, δεν θα μπορεί να τρέξει εφαρμογές iPad απευθείας, αλλά θα επιτρέπει να εμφανίζονται δύο εφαρμογές δίπλα-δίπλα, όπως στα foldables της Samsung και της Google.

Η Apple έχει επίσης αναβαθμίσει τις βασικές εφαρμογές του iPhone για να εμφανίζουν πλαϊνές μπάρες και να μοιάζουν περισσότερο με το περιβάλλον του iPad, διευκολύνοντας τους developers να προσαρμόσουν τις εφαρμογές τους στη νέα οθόνη.

Η Apple μπαίνει αργότερα στην αγορά των αναδιπλούμενων τηλεφώνων, επτά χρόνια μετά το πρώτο μοντέλο της Samsung.

Παρά το υψηλό κόστος της, περίπου 2.000 δολάρια, η εταιρεία θεωρεί ότι η μεγάλη εσωτερική οθόνη, οι δυνατότητες παραγωγικότητας και η συνολική εμπειρία χρήσης θα το κατατάξουν στην κορυφή της σειράς iPhone και θα προσελκύσουν ακόμη και τους φίλους των Android συσκευών.

Πηγή: lifo.gr