Από τις ΗΠΑ στα Λατσιά: Xειροπέδες από την ΥΚΑΝ σε 23χρονο - Συνελήφθη για δέμα με 870γρ. κάνναβης

Δέμα με προέλευση τις ΗΠΑ που περιείχε κάνναβη εντοπίστηκε στο Κέντρο Διαλογής Αλληλογραφίας στα Λατσιά, αναφέρει ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται συγκεκριμένα ότι λειτουργός του Τμήματος Τελωνείων επέλεξε για έλεγχο δέμα με προέλευση τις ΗΠΑ το οποίο είχε δηλωμένο περιεχόμενο 4 βαμβακερά κοντά παντελόνια.

Κατά το άνοιγμα και τον έλεγχο του πακέτου εντοπίστηκε να περιέχει νάιλον αεροστεγείς συσκευασίες σε περιτύλιγμα δώρου με περιεχόμενο πράσινη ξηρή φυτική ύλη βάρους 870 γραμμαρίων. Άμεσα ειδοποιήθηκε η ΥΚΑΝ, μέλη της οποίας κατέφθασαν στο σημείο ελέγχου και διαπίστωσαν ότι πρόκειται περί κάνναβης.

Για την υπόθεση συνελήφθηκε από τα μέλη της ΥΚΑΝ 23χρονος, ο οποίος παρουσιάστηκε στο ΚΕΔΑ (Κέντρο Διαλογής Αλληλογραφίας) για την παραλαβή του πακέτου.

Η υπόθεση θα τύχει περαιτέρω διερεύνησης από την ΥΚΑΝ λόγω αρμοδιότητας.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

