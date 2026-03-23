Κίνα: Ραντάρ νέας τεχνολογίας απειλεί την «αόρατη» κυριαρχία των F-35 και F-22 των ΗΠΑ

Αναφορές αποκαλύπτουν ότι η Κίνα επιτυγχάνει ένα ποιοτικό άλμα στην τεχνολογία ραντάρ που θα μπορούσε να μεταβάλει ριζικά την παγκόσμια ισορροπία της αεροπορικής ισχύος.

Αφού εδραίωσε με επιτυχία την κυριαρχία της στην τεχνολογία νιτριδίου του γαλλίου (GaN), η οποία θεωρείται σήμερα το παγκόσμιο χρυσό πρότυπο, οι κινέζοι επιστήμονες στρέφουν τώρα την προσοχή τους στην επόμενη γενιά ημιαγωγών υλικών: το οξείδιο του γαλλίου (Ga2O3).

Το ραντάρ που βασίζεται στο οξείδιο του γαλλίου θα μπορούσε να μετατρέψει τα κινεζικά μαχητικά σε θανατηφόρους «πύργους ελέγχου πτήσης»

Οι πληροφορίες δείχνουν ότι αυτή η τεχνολογία είναι ικανή να παράγει ένα ραντάρ Ενεργής Ηλεκτρονικής Σάρωσης (AESA) κατά 40% πιο ισχυρό, πιο συμπαγές σε μέγεθος και πιο ανθεκτικό σε παρεμβολές υψηλής συχνότητας σε σύγκριση με τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σήμερα στα δυτικά μαχητικά αεροσκάφη.

Το νιτρίδιο του γαλλίου θεωρείται εδώ και καιρό η κορυφή της τεχνολογίας ραντάρ λόγω της μεγάλης ικανότητάς του να αντέχει σε πολύ υψηλότερα επίπεδα ενέργειας.

Ωστόσο, αυτό το υλικό πλησιάζει τα φυσικά του όρια, ιδιαίτερα όσον αφορά την απαγωγή θερμότητας σε υψηλές συχνότητες, γράφει σε ανάλυσή του το defense-arabic.com.

Το οξείδιο του γαλλίου αναδεικνύεται ως μια ριζοσπαστική λύση χάρη στο ευρύτερο ενεργειακό χάσμα των 4,9 ηλεκτρονιοβόλτ, σε σύγκριση με τα 3,4 ηλεκτρονιοβόλτ για το νιτρίδιο του γαλλίου,

Αυτά τα ισχυρότερα ενεργειακά χαρακτηριστικά επιτρέπουν στα εξαρτήματα του ραντάρ να λειτουργούν σε πολύ υψηλότερες ηλεκτρικές τάσεις διατηρώντας παράλληλα ένα πολύ μικρό μέγεθος, παρέχοντας ένα εύρος ανίχνευσης που προηγουμένως θεωρούνταν αδύνατο.

Γραμμή παραγωγής

Υπό την πίεση του υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ μέσω περιορισμών στις εξαγωγές, η Κίνα επιταχύνει τις προσπάθειές της για την επίτευξη βιομηχανικής αυτάρκειας.

Το Πανεπιστήμιο Zhejiang και η εταιρεία MIG Semiconductor του Πεκίνου ανακοίνωσαν την ίδρυση μιας ολοκληρωμένης γραμμής παραγωγής που περιλαμβάνει όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη κρυστάλλων έως την τελική επιθεώρηση.

Αυτή η κίνηση καταδεικνύει τη φιλοδοξία της Κίνας να δημιουργήσει μια πλήρως αυτάρκη αλυσίδα εφοδιασμού.

Με τη μαζική παραγωγή τσιπ τεσσάρων ιντσών, το Πεκίνο επιδιώκει να παρακάμψει τον αντίκτυπο των δυτικών κυρώσεων που αποσκοπούν στον περιορισμό της πρόσβασής του σε προηγμένους ημιαγωγούς.

Επιχειρησιακά, αυτό το ραντάρ που βασίζεται στο οξείδιο του γαλλίου θα μπορούσε να μετατρέψει τα κινεζικά μαχητικά αεροσκάφη σε θανατηφόρους «πύργους ελέγχου πτήσης».

Η αυξανόμενη ισχύς μετάδοσης ραντάρ επιτρέπει στα αεροσκάφη να ανιχνεύουν στόχους με πολύ μικρή διατομή ραντάρ, όπως μαχητικά F-35 και F-22, από πολύ μεγάλες αποστάσεις.

Από τεράστιες αποστάσεις

Εάν ραντάρ όπως αυτά που είναι τοποθετημένα στο KJ-3000 (κεντρική φωτογραφία, επάνω, από defense-arabic.com) είναι πράγματι ικανά να ανιχνεύουν αεροσκάφη stealth σε απόσταση έως και 600 χιλιομέτρων, τότε το αμερικανικό δόγμα μάχης που βασίζεται στο «αόρατο» αεροσκάφος ως κορυφαία επιλογή μπορεί να αντιμετωπίσει μια πραγματική απειλή.

Η κυριαρχία της Κίνας στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού γαλλίου της δίνει επίσης ένα στρατηγικό πλεονέκτημα που δεν έχουν οι δυτικές χώρες.

Ελέγχοντας περισσότερο από το 90% της παγκόσμιας παραγωγής εξευγενισμένου γαλλίου, το Πεκίνο αποκτά σχεδόν πλήρη έλεγχο των τιμών και της διαθεσιμότητας των πρώτων υλών.

Αυτή η κατάσταση θέτει ένα δίλημμα για το Πεντάγωνο, καθώς, ενώ επιδιώκει να περιορίσει την πρόσβαση της Κίνας στην τεχνολογία, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε κινεζικές πρώτες ύλες για την κατασκευή του στόλου των F-35.

Αυτή η ανισορροπία θα μπορούσε να επιβραδύνει τον εκσυγχρονισμό των δυτικών ραντάρ, σε μια εποχή που η Κίνα προοδεύει ραγδαία, εκμεταλλευόμενη τους άφθονους εγχώριους πόρους της.

Αυτή η εξέλιξη δεν περιορίζεται μόνο στην εμβέλεια, αλλά περιλαμβάνει και την αντοχή σε παρεμβολές, καθώς τα ραντάρ οξειδίου του γαλλίου χαρακτηρίζονται από την ικανότητά τους να λειτουργούν σε υψηλές συχνότητες με μεγαλύτερη σταθερότητα, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη την παρεμβολή από τα εχθρικά συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου.

Πηγή: in.gr