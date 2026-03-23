Σύνδεσμος Αγοράς Ηλεκτρισμού: Η συζήτηση για ενέργεια να βασίζεται σε τεκμηριωμένα στοιχεία

Η δημόσια συζήτηση για την ενέργεια πρέπει να βασίζεται σε τεκμηριωμένα στοιχεία και να αποφεύγει τη δημιουργία λανθασμένων εντυπώσεων, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΣΑΗ), απαντώντας σε δηλώσεις του Προέδρου της ΑΗΚ.

Όπως αναφέρει, με βάση επίσημα στοιχεία της ΡΑΕΚ, η ΑΗΚ Προμήθεια διαθέτει "τη μεγαλύτερη, με διαφορά, πρόσβαση σε εγκατεστημένη ισχύ ΑΠΕ σε σχέση με οποιονδήποτε άλλο προμηθευτή στην Κύπρο", προσθέτοντας ότι οι συμβάσεις αγοράς ενέργειας από ΑΠΕ που έχει συνάψει η ΑΗΚ, στην τιμή των 11 σεντς/kWh, αντιστοιχούν σε εγκατεστημένη ισχύ που υπερβαίνει το σύνολο των εμπορικών φωτοβολταϊκών πάρκων των ιδιωτών παραγωγών.

Σύμφωνα με τον ΣΑΗ, αυτό επιβεβαίωσε με δημόσια τοποθέτησή του και ο Πρόεδρος της ΑΗΚ, δηλώνοντας ότι ο οργανισμός εκπροσωπεί 233,5 MW εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ στην αγορά, πέραν των 20 MW ιδιόκτητων φωτοβολταϊκών και των συστημάτων Net Metering και Net Billing. "Τα δεδομένα αυτά κάθε άλλο παρά συνάδουν με το αφήγημα περί περιορισμένης πρόσβασης ή αποκλεισμού από τις ΑΠΕ", αναφέρει ο Σύνδεσμος.

Επιπλέον, επισημαίνει ότι δεν αποτυπώνουν πλήρως την πραγματικότητα αναφορές που παρουσιάζουν τα συστήματα Net Metering και Net Billing με αντίστοιχη ισχύ 447MW και 119MW, ως καθαρό κόστος για την ΑΗΚ, καθώς όταν τα συστήματα Net Metering εξάγουν ενέργεια σε χαμηλές ή μηδενικές τιμές, η συγκεκριμένη ενέργεια διεισδύει στην ηλεκτροπαραγωγή, μειώνει το κόστος της ΑΗΚ και πωλείται σε καταναλωτές της. "Εάν δεν υπήρχε η παραγόμενη ενέργεια από Net Metering, η ΑΗΚ Παραγωγή θα έπρεπε να την καλύψει με ακριβά συμβατικά καύσιμα", αναφέρει.

Προσθέτει, δε, σε ό,τι αφορά το Net Billing, ότι το όποιο περίσσευμα παραγόμενης ενέργειας από καταναλωτές που είναι συμβεβλημένοι με το εν λόγω σχέδιο, αγοράζεται από την ΑΗΚ στην τιμή των 11 σεντς, ενώ παράλληλα δίενται η δυνατότητα μείωσης της χρήσης συμβατικών καυσίμων και του κόστος ηλεκτροπαραγωγής.

Ο ΣΑΗ εκφράζει, ακόμα, έντονο προβληματισμό για τη θέση της ΑΗΚ αναφορικά με την επέκταση των διμερών συμβολαίων με ιδιώτες παραγωγούς ΑΠΕ προκειμένου «να παρέχει φθηνή πράσινη ενέργεια στον καταναλωτή» και διερωτάται γιατί δεν έχει μειωθεί μέχρι σήμερα το κόστος της ΑΗΚ, παρότι έχει ήδη τη μεγαλύτερη με διαφορά πρόσβαση προμήθειας από ΑΠΕ.

Ο Σύνδεσμος αναρωτιέται κατά πόσο ο λόγος που η ΑΗΚ ζητά να συμβληθεί με το 100% της παραγωγής από ΑΠΕ είναι "για να εξοντώσει τον ανταγωνισμό στην προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος" και ρωτά κατά πόσο τελικά στόχος είναι να τεθεί σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού.

Εξάλλου, σημειώνει ότι η επίλυση των ζητημάτων που προέκυψαν με τα λανθασμένα μετρητικά δεδομένα αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφάνεια και την αξιοπιστία της αγοράς.

Αναφορικά με τον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό Δεκέλειας και την εκκρεμή, από το 2022, προσπάθεια αναβάθμισής του, ο ΣΑΗ διευκρινίζει ότι η προκήρυξη και κατακύρωση των σχετικών διαγωνισμών δεν συνδέεται με οποιαδήποτε παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. "Το γεγονός ότι παρατηρήθηκε τόσο μεγάλη καθυστέρηση στη διαδικασία, σε σχέση με τα ορόσημα που η ίδια η ΑΗΚ είχε θέσει ενώπιον της Βουλής, με αποτέλεσμα να προκύψει ζήτημα διαθεσιμότητας γεννητριών, καθώς και η κατάληξη σε απόφαση που διπλασιάζει τον προϋπολογισμό, αποτελούν ζητήματα για τα οποία ο ίδιος ο Οργανισμός οφείλει να δώσει απαντήσεις", αναφέρει.

Καταληκτικά, ο ΣΑΗ αναφέρει ότι η δημόσια συζήτηση για την ενέργεια πρέπει να βασίζεται σε τεκμηριωμένα στοιχεία και να αποφεύγει τη δημιουργία λανθασμένων εντυπώσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, διευκρινίζεται ότι "οι αναφορές του Προέδρου της ΑΗΚ περί αποκλεισμού της ΑΗΚ από τον Σύνδεσμο προκειμένου να εισέλθει στη θέση της εταιρεία που ανήκει στον Πρόεδρο του ΣΑΗ δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, καθώς η εν λόγω εταιρεία αποτελεί ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου".

Πηγή: ΚΥΠΕ