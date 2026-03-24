Σπείρα διαρρηκτών της Λεμεσού: Φορτίο με κλοπιμαία εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη (φώτος)

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού οδηγούνται σήμερα εκ νέου οι τρεις ύποπτοι για την υπόθεση της οργανωμένης σπείρας διαρρηκτών, με την Αστυνομία να αναμένεται να ζητήσει ανανέωση του διατάγματος κράτησής τους, καθώς οι εξετάσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Διαβάστε επίσης: «Χτύπημα» εκατομμυρίων σε πολυτελή σπίτια: Έτσι δρούσε η σπείρα hi-tech διαρρηκτών - Λεία μαμούθ και συλλήψεις

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, στο πλαίσιο των εντατικών και λεπτομερών εξετάσεων της ανακριτικής ομάδας, εντοπίστηκε φορτίο το οποίο είχε αποσταλεί με εμπορευματοκιβώτιο στη Θεσσαλονίκη.

Σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, το συγκεκριμένο φορτίο ελέγχθηκε και εντοπίστηκε σε αυτό περιουσία που πιστεύεται ότι συνδέεται με τις διαρρήξεις για τις οποίες διερευνάται η δράση των τριών συλληφθέντων.

Υπενθυμίζεται ότι οι τρεις ύποπτοι, ηλικίας 49, 48 και 39 ετών γεωργιανής καταγωγής, συνελήφθησαν στο πλαίσιο επιχείρησης του ΤΑΕ Λεμεσού, με τις Αρχές να διερευνούν περίπου 40 υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών σε πολυτελείς κατοικίες και διαμερίσματα.

Η αξία της λείας εκτιμάται ότι ξεπερνά τα επτά εκατομμύρια ευρώ, ενώ από τις μέχρι στιγμής έρευνες έχουν ήδη εντοπιστεί κοσμήματα, χρυσαφικά, ακριβά ρολόγια, επώνυμες τσάντες και μεγάλα χρηματικά ποσά.