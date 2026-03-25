Ντόμινο στις τσέπες των καταναλωτών λόγω του πολέμου στο Ιράν - Τα διυλιστήρια τροφοδοτούν τις αυξήσεις

Ο Πρόεδρος Τραμπ εμφανίζεται αποφασισμένος να «ρίξει» τις τιμές του πετρελαίου, επιδιώκοντας, σύμφωνα με διαρροές από την Ουάσινγκτον, έναν έντονο –αν και ασαφή– διάλογο με την Τεχεράνη για την αποκλιμάκωση της κρίσης στον Περσικό Κόλπο. Τυπικά, ο στόχος είναι σαφής: να ανοίξουν ξανά οι στρόφιγγες, να αποκατασταθεί η ροή αργού και LNG από τα Στενά του Ορμούζ και να επιστρέψουν οι τιμές, σε πιο «λογικά» επίπεδα. Στην πράξη, όμως, η τρέχουσα ενεργειακή κρίση αποδεικνύεται πολύ πιο σύνθετη – και σε μεγάλο βαθμό μοναδική – επειδή το πραγματικό σοκ εκδηλώνεται στα προϊόντα διύλισης και όχι μόνο στις τιμές του αργού.

Εκτενής ανάλυση που περιέχεται στην 16η ετήσια έκθεση "Eye on The Market" της J.P. Morgan την οποία υπογράφει ο Michael Cembalest, πρόεδρος της μονάδας Market and Investment Strategy της J.P. Morgan Asset & Wealth Management, περιγράφει ένα ενεργειακό σοκ με ιστορικές διαστάσεις, το οποίο δεν θα εκτονωθεί ακόμη και αν υποθέσουμε, ότι ο πόλεμος τελειώσει αύριο το πρωί. Αν ο πόλεμος Ισραήλ - ΗΠΑ εναντίον του Ιράν συνεχιστεί, θα δούμε ακόμη υψηλότερες τιμές στα καύσιμα και θα αυξηθεί το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων και των λιπασμάτων, επηρεάζοντας την ανταγωνιστικότητα του τουρισμού και τις τιμές των τροφίμων.

Η μερική παράλυση των Στενών του Ορμούζ, οι επιθέσεις σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές και η ανακατεύθυνση ροών αργού και LNG έχουν αποκόψει από την αγορά περίπου 19–20 εκατ. βαρέλια ημερησίως σε υγρά καύσιμα και πετροχημικές τροφοδοσίες, γύρω στο 18–20% της παγκόσμιας προσφοράς. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διαταραχή από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, σε μια εποχή όπου η «πετρελαϊκή ένταση» του παγκόσμιου ΑΕΠ έχει μεν μειωθεί στο μισό σε σχέση με το 1990, αλλά το πετρέλαιο εξακολουθεί να κρατά ζωντανές τις μεταφορές, τη βιομηχανία και τις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Η ιδιαιτερότητα της κρίσης, όπως την περιγράφει ο Cembalest, είναι ότι το σοκ δεν σταματά στο επίπεδο του Brent ή του αμερικανικού αργού, αλλά πολλαπλασιάζεται στα διυλιστήρια. Αεροπορικά καύσιμα, ναυτιλιακά καύσιμα και καύσιμα κίνησης καταγράφουν πολύ μεγαλύτερες αυξήσεις από τις ίδιες τις τιμές του αργού, καθώς τα διυλιστικά περιθώρια, το κόστος μεταφοράς, τα ασφάλιστρα λόγω πολέμου και η ανεπάρκεια κατάλληλων ποιοτήτων αργού δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα. Οι δείκτες για καύσιμα αεροπορίας σε Σιγκαπούρη, ΒΔ Ευρώπη και ακτή του Κόλπου των ΗΠΑ, όπως και για bunker fuel σε κομβικά λιμάνια, έχουν υπερβεί αισθητά την πορεία του Brent από την αρχή του 2026. Η κρίση, με άλλα λόγια, χτυπά καταναλωτές και επιχειρήσεις εκεί που πουνά: στην αντλία των πρατηριών, στα αεροπορικά εισιτήρια, στο ναύλα των πλοίων, στο κόστος των λιπασμάτων.

Οι βασικοί λόγοι αυτού του φαινομένου είναι αρκετοί.

Πρώτον, η στόχευση των υποδομών του Κατάρ, με την καταστροφή δύο από τις 14 μονάδες LNG και μιας μονάδας gas‑to‑liquids, στερεί από την αγορά 12,8 εκατ. τόνους LNG για ένα διάστημα 3 ως 5 ετών, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 17% της παραγωγής της χώρας. Παράλληλα, περιορίζονται δραστικά οι εξαγωγές νάφθας, θείου και ηλίου, κρίσιμων παραπροϊόντων για διυλιστήρια, λιπάσματα, πετροχημικά και υψηλή τεχνολογία.

Δεύτερον, περίπου 21 εκατ. βαρέλια ημερησίως αργού και προϊόντων που διέρχονταν προπολεμικά από τα Στενά του Ορμούζ έχουν μειωθεί, με 14–15 εκατ. βαρέλια να θεωρούνται πλέον «εγκλωβισμένα», ενώ άλλα 5 εκατ. βαρέλια ισοδύναμου αντιστοιχούν σε πετροχημικές τροφοδοσίες (LPG και αιθάνιο) που επίσης δεν φτάνουν στην αγορά. Αυτή η ταυτόχρονη έλλειψη αργού και feedstocks ενισχύει δραματικά την αξία κάθε βαρελιού, που μπορεί ακόμη να φτάσει σε διυλιστήρια και βιομηχανίες.

Τρίτον, η ανακατεύθυνση 3–4 εκατ. βαρελιών ημερησίως σαουδαραβικού πετρελαίου μέσω της Ερυθράς Θάλασσας και του Bab el‑Mandeb, υπό την απειλή επιθέσεων των Χούθι, ανεβάζει τους χρόνους διαμετακόμισης, τα ναύλα και τα ασφάλιστρα. Η διαδρομή μέσω Σουέζ έχει περιορισμούς, καθώς τα μεγάλα VLCC δεν μπορούν να περάσουν και τα Suezmax είναι περιορισμένα και σε μεγάλο βαθμό δεσμευμένα για την τροφοδοσία της Ευρώπης. Το πρόσθετο της ανακατεύθυνσης που περιγράφουμε, δεν το πληρώνουν οι πετρελαιοπαραγωγοί αλλά τα διυλιστήρια και, εντέλει, οι τελικοί καταναλωτές.

Τέταρτον, η αντίδραση των κυβερνήσεων επιβαρύνει, αντί να αμβλύνει την ένταση. Η συντονισμένη αποδέσμευση 400 εκατ. βαρελιών από στρατηγικά αποθέματα – ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου σε 45 ημέρες εισαγωγών των χωρών του IEA – αγνοήθηκε ουσιαστικά από τις αγορές, καθώς η ροή αυτή μπορεί να είναι έως 2 εκατ. βαρέλια ημερησίως και αντιπροσωπεύει μόλις το 20% των παγκόσμιων στρατηγικών αποθεμάτων. Σε αντίθεση με τον Πόλεμο του Κόλπου το 1991, όταν η αντίστοιχη κίνηση έριξε τις τιμές Brent και WTI κατά 40%, σήμερα η αγορά, βαθύτερη και πιο σύνθετη, δείχνει να έχει «ανοσία» σε τέτοιες παρεμβάσεις. Η αναμενόμενη αποκλιμάκωση των τιμών αργού στα προθεσμιακά συμβόλαια δεν συνοδεύεται από εξίσου γρήγορη αποκλιμάκωση στις τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη και στην Ασία, ούτε στα εξειδικευμένα προϊόντα διύλισης.

Πέμπτον, το σοκ επεκτείνεται στον ευρύτερο χώρο των εμπορευμάτων, αποκαλύπτοντας πόσο εξαρτημένη είναι η παγκόσμια παραγωγή από τα παράγωγα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Η έκθεση της J.P. Morgan υπενθυμίζει, ότι πετροχημικά από πετρέλαιο και φυσικό αέρια αποτελούν το «DNA» για πάνω από το 95% των βιομηχανικών προϊόντων, μεταξύ των οποίων πλαστικά, λιπάσματα, φάρμακα, συνθετικές ίνες, υλικά για αυτοκίνητα, και υγειονομικός εξοπλισμός. Ενδεικτικά, περίπου το 40% της παγκόσμιας μεθανόλης προέρχεται από τη Μέση Ανατολή και σήμερα είναι ουσιαστικά εγκλωβισμένο, με τις τιμές της να έχουν αυξηθεί κατά περίπου 50% από την αρχή του έτους. Παράλληλα, βασικά πρωτογενή πετροχημικά, όπως προπυλένιο, αιθυλένιο, βενζόλιο και τολουόλιο, εμφανίζουν αυξήσεις από 20% έως και πάνω από 100% σε ορισμένες ασιατικές και ευρωπαϊκές αγορές, στέλνοντας κύμα ανατιμήσεων σε συσκευασία, υφάσματα, απορρυπαντικά και αυτοκινητοβιομηχανία.

Στον αγροτικό τομέα, η Μέση Ανατολή αποτελεί σημαντικό κρίκο της παγκόσμιας παραγωγής τροφίμων. Το 2024 κάλυπτε το 43% της παγκόσμιας προσφοράς ουρίας, το 44% του θείου και το 27% της αμμωνίας, συστατικών για την παραγωγή λιπασμάτων. Σε μια αγορά, όπου η ευρωπαϊκή παραγωγή αζωτούχων λιπασμάτων λειτουργεί ήδη σε καθεστώς μειωμένης δυναμικότητας (περίπου 75% από το 2022) και οι ρωσικές εξαγωγές αμμωνίας έχουν καταρρεύσει μετά την καταστροφή του Togliatti‑Odesa, η κρίση στα Στενά του Ορμούζ «κουμπώνει» πάνω σε μια ήδη εύθραυστη αλυσίδα. Οι διεθνείς τιμές ουρίας – του πιο διαδεδομένου αζωτούχου λιπάσματος – βρίσκονται και πάλι σε ανοδική πορεία, ενώ οι σύνθετοι δείκτες τιμών λιπασμάτων σε Βόρεια Αμερική και Βραζιλία ανακάμπτουν, προεξοφλώντας νέο κύκλο αυξήσεων στο κόστος παραγωγής τροφίμων.

Σε αυτό το περιβάλλον, η προσπάθεια της αμερικανικής διοίκησης να «ελέγξει» τις τιμές του πετρελαίου με βραχυπρόθεσμες κινήσεις – είτε μέσω στρατηγικών αποθεμάτων, είτε μέσω πολιτικής πίεσης προς συμμάχους και αντιπάλους – μοιάζει ανεπαρκής απέναντι σε μια κρίση, που είναι περισσότερο κρίση διύλισης και βιομηχανικών πρώτων υλών, παρά απλή κρίση αργού. Οι διεθνείς αγορές αναγκάζονται να τιμολογήσουν παρατεταμένες υψηλές τιμές, όχι μόνο για να «καταστραφεί» μέρος της ζήτησης, αλλά και για να δημιουργηθούν τα κίνητρα νέας επενδυτικής δραστηριότητας σε παραγωγή, υποδομές και αποθήκευση.

Η έκθεση της J.P. Morgan καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, όπως τη δεκαετία του 1970, η παρούσα κρίση θα επιταχύνει πιθανότατα μια νέα στροφή προς μεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα και λιγότερη εξάρτηση από γεωπολιτικά επισφαλείς εισαγωγές ορυκτών καυσίμων. Η διαφορά είναι, ότι αυτή τη φορά το ζητούμενο δεν είναι μόνο να αντικατασταθεί το βαρέλι του αργού, αλλά και να επανασχεδιαστούν ολόκληρες αλυσίδες αξίας – από τα διυλιστήρια και τα πετροχημικά μέχρι τα λιπάσματα και την υψηλή τεχνολογία – που σήμερα αποδεικνύονται το πραγματικό «βαρέλι πυρίτιδας» της παγκόσμιας οικονομίας.