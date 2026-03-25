Κοντά στο υψηλό 15 ετών το γερμανικό ομόλογο καθώς παραμένουν οι φόβοι για σύγκρουση στη Μ. Ανατολή

Οι αποδόσεις του γερμανικού ομολόγου, αναφορά για την Ευρωζώνη, υποχώρησαν την Τρίτη από τα υψηλότερα επίπεδά των τελευταίων σχεδόν 15 χρόνια, με τους επενδυτές να γίνονται πιο επιφυλακτικοί σχετικά με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, ύστερα από τα ανάμεικτα μηνύματα που έλαβαν σε σχέση με πιθανές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί περισσότερο από 40% από τις αρχές Μαρτίου, τροφοδοτώντας ανησυχίες για τον πληθωρισμό και αυξάνοντας τις προσδοκίες για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Μπρεντ εξακολουθούν να κινούνται την Τρίτη ανοδικά λόγω φόβων για την προσφορά.

Στο μέτωπο του πολέμου, το Ιράν έστειλε κύματα πυραύλων στο Ισραήλ και απέρριψε τις δηλώσεις Τραμπ για διαπραγματεύσεις ως «ψεύτικες ειδήσεις», ενώ Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει τις επιθέσεις της στο Ιράν.

Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν δήλωσε την Τρίτη ότι είναι πρόθυμος να φιλοξενήσει συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου της Γερμανίας, του δείκτη αναφοράς της Ευρωζώνης, μειώθηκε κατά μία μονάδα βάσης, στο 3,01%. Έφτασε στο 3,077% τη Δευτέρα, στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Ιούνιο του 2011.

«Είμαστε μακριά από μια ξεκάθαρη κατάσταση, αλλά οι δηλώσεις Τραμπ για συνομιλίες υπογραμμίζουν δύο σημαντικά σημεία: ο διπλωματικός δίαυλος είναι ανοιχτός και ζωντανός μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και οι ΗΠΑ θέλουν πραγματικά να βγουν από την τρέχουσα εμπόλεμη κατάσταση», δήλωσε ο Mohit Kumar, οικονομολόγος στην Jefferies.

«Για τους επενδυτές που δεν έχουν ακόμη συμμετάσχει στην αγορά επιτοκίων, θα προτιμούσαμε την εξασθένηση των πρόσφατων πωλήσεων», προτού συμμετάσχουν, πρόσθεσε.

Τρεις ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσαν ότι θεωρούν απίθανο το Ιράν να συμφωνήσει με τις απαιτήσεις των ΗΠΑ σε οποιονδήποτε νέο γύρο διαπραγματεύσεων.

Οι χρηματαγορές έχουν αποτιμήσει πλήρως δύο αυξήσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέχρι τον Ιούλιο, με επιτόκιο καταθέσεων λίγο κάτω από 2,75% μέχρι το τέλος του έτους, γεγονός που υποδηλώνει υψηλή πιθανότητα μιας τρίτης αύξησης.

Το επιτόκιο διευκόλυνσης καταθέσεων είναι επί του παρόντος στο 2%. Η ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα στην Ευρωζώνη έμεινε σχεδόν αμετάβλητη αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε την Τρίτη.

Οι αποδόσεις των 2ετών ομολόγων της Γερμανίας, πιο ευαίσθητες στις προσδοκίες για τα επιτόκια, αυξήθηκαν κατά 1 μονάδα βάσης στο 2,627%. Έφτασαν στο 2,764% την προηγούμενη ημέρα, στο υψηλότερο επίπεδό τους από τον Ιούλιο του 2024.

Οι αποδόσεις των 10ετών κρατικών ομολόγων της Ιταλίας μειώθηκαν κατά 1 μονάδα βάσης στο 3,916%, αφού έφτασαν τη Δευτέρα στο 4,119%, στο υψηλότερο επίπεδό τους από τον Ιούλιο του 2024.

Η διαφορά απόδοσης των ιταλικών κρατικών ομολόγων έναντι των γερμανικών ομολόγων Bund ήταν στις 90 μονάδες βάσης, ενώ βρίσκονταν στις 63 μονάδες βάσης πριν από τις επιθέσεις κατά του Ιράν και έφτασε τις 53,50 στα μέσα Ιανουαρίου,σ το χαμηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2008.

Η απόδοση του γαλλικού ομολόγου σε σχέση με το γερμανικό ομόλογο βρισκόταν στις 72 μονάδες βάσης, από 58 μονάδες βάσης πριν από τη σύγκρουση.

