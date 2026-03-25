Η Ιρλανδία μειώνει για 2 μήνες τον φόρο κατανάλωσης στη βενζίνη και στο ντίζελ λόγω πολέμου

Σε μια προσπάθεια να περιορίσει την αύξηση των τιμών στα πρατήρια καυσίμων, μετά το ξέσπασμα του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, η Ιρλανδία αποφάσισε την Τρίτη την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη βενζίνη και στο ντίζελ.

Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης θα μειωθεί από τα μεσάνυχτα της Τρίτης μέχρι τα τέλη Μαΐου κατά 20 λεπτά του ευρώ, ανά λίτρο, στο ντίζελ και κατά 15 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη, δήλωσε ο Ιρλανδός Πρωθυπουργός Μάικλ Μάρτιν.

Η κίνηση - μέρος ενός πακέτου μέτρων ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ - στοχεύει στην «προστασία» των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων από τις «χειρότερες επιπτώσεις του σοκ στις τιμές» που προκαλούνται από τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο κ. Μάρτιν.

Από τις αρχές Μαρτίου, οι τιμές λιανικής της βενζίνης έχουν αυξηθεί κατά πέραν των 25 λεπτών το λίτρο, ενώ οι τιμές του ντίζελ έχουν αυξηθεί κατά 55 λεπτά.

Άλλα μέτρα στο πακέτο στήριξης περιλαμβάνουν σύστημα έκπτωσης της φορολογίας για τους οδικούς μεταφορείς και παράταση της περιόδου επιδόματος καυσίμων για σχεδόν μισό εκατομμύριο νοικοκυριά.

Ο Ιρλανδός Πρωθυπουργός είπε ακόμη σε δημοσιογράφους στο Δουβλίνο ότι η Κυβέρνηση «δεν εξετάζει» την κατανομή των καυσίμων, όπως παρατηρήθηκε στη Σλοβενία.

Τα πρατήρια καυσίμων αναμένεται να μειώσουν τις τιμές λιανικής μόλις φτάσουν οι παραδόσεις καυσίμων με μειωμένο ειδικό φόρο κατανάλωσης.

Ο κ. Μάρτιν ανέφερε ότι η απόφαση για ορισμό δίμηνης περιόδου για τις μειώσεις των ειδικών φόρων κατανάλωσης βασίστηκε σε συμβουλές που εκφράστηκαν στη συνάντηση των ηγετών των Κυβερνήσεων της ΕΕ την περασμένη εβδομάδα για την εισαγωγή στοχευμένων και προσωρινών μέτρων για τη «μείωση της πίεσης στους πολίτες».

Πηγή: ΚΥΠΕ