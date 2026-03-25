Υπουργός Υγείας: «Η πίστη στον αγώνα οδηγεί πάντοτε στην ελευθερία»

Όσα χρόνια και αν περάσουν, η πίστη στον αγώνα παραμένει ζωντανή, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης ο οποίος δέχτηκε τον χαιρετισμό της παρέλασης στην Πάφο εκ μέρους της Κυβέρνησης, τονίζοντας ότι η αγωνιστικότητα, το θάρρος και η προσήλωση στους στόχους οδηγούν πάντοτε στο πανανθρώπινο αγαθό της ελευθερίας. Μεταξύ των πολλών συμβολισμών της σημερινής ημέρας, είπε σε δηλώσεις του ο κ. Χαραλαμπίδης, αυτός είναι ο σημαντικότερος που πρέπει να κρατήσουμε εμείς, πενήντα και πλέον χρόνια μετά την εισβολή και την κατοχή της πατρίδας μας από την Τουρκία. Συνεχίζουμε, είπε, τον αγώνα μας ακατάπαυστα για μια Κύπρο ελεύθερη, για μια Κύπρο για όλους τους κατοίκους της, κατέληξε.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις, που συντονίζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή Εορτασμού εθνικών επετείων στην Πάφο, ξεκίνησαν με στέψη μνημείων από μαθητές, σωματεία και οργανώσεις, καθώς και με ενδοσχολικούς εορτασμούς αυτή την εβδομάδα. Εξάλλου, σήμερα Τετάρτη 25 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε κωδωνοκρουσία στους Ιερούς Ναούς. Οι επίσημοι εορτασμοί συνεχίστηκαν στην Πάφο με την καθιερωμένη Δοξολογία στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Θεοδώρου, χοροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Χύτρων κ. Λεοντίου, συμπαραστατούμενου από τον Ιερό Κλήρο της πόλης.

Απόσπασμα της Εθνικής Φρουράς απέδωσε τιμές, ενώ τον πανηγυρικό εκφώνησε ο Αναπληρωτής Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης Δρ. Γιώργος Κουτσίδης. Ο Δρ. Κουτσίδης ανέφερε πως η πόλη της Πάφου έχει το δικό της μεγάλο και ξεχωριστό μερίδιο προσφοράς στους αγώνες του Ελληνισμού. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι, παρά το ότι η Κύπρος δεν μπόρεσε για διάφορους λόγους να εξεγερθεί το 1821, οι όποιες, έστω μικρής κλίμακας προσπάθειες που σημειώθηκαν προς αυτή την κατεύθυνση μαρτυρούνται κυρίως στην Πάφο. Ανάμεσα σε άλλα, μαζί με την ηρωική θυσία του Μητροπολίτη Πάφου Χρύσανθου και των άλλων σφαγιασθέντων Παφίων από τους Τούρκους στην Κύπρο το 1821, η Πάφος δικαίως σεμνύνεται για τη διακεκριμένη παρουσία των άξιων τέκνων της σε διάφορες μάχες. Στις ιστορικές καταγραφές σημειώνεται η παρουσία Παφίων στο Μεσολόγγι κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του, ενώ τονίζεται η ψυχική τους αντοχή, η αυταπάρνηση και η σημαντική συνεισφορά τους στην ηρωική αντίσταση.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στον Γιάννη Πασαπόρτη από την Κοίλη, τον Χατζηχριστόδουλο Κοκκινόφτα και τον Νικόλα Χατζησάββα από την Τσάδα. Οι τρεις επέζησαν της Πολιορκίας του Μεσολογγίου, επέστρεψαν στο νησί και μαζί με την έντονη περηφάνια που προκάλεσαν αναπτέρωσαν το ηθικό του σκλαβωμένου λαού. Αυτοί, είπε, είναι οι δικοί μας ήρωες μαζί με τους άλλους Κύπριους που συνέδραμαν τον ελληνικό λαό. Ήταν αυτοί που έδωσαν τη σκυτάλη, την οποία παρέλαβαν από τους αγωνιστές της Παλιγγενεσίας, στα νεαρά παλληκάρια της ΕΟΚΑ για να βρεθούν με τη σειρά τους στην πρωτοπορία του δικού τους Απελευθερωτικού Αγώνα.

Όπως ακριβώς και οι Έλληνες το 1821, στην επαναστατική τετραετία που ακολούθησε, ο κυπριακός λαός αναμετρήθηκε με το ένδοξο παρελθόν του, αντιπάλεψε με υπέρτερες δυνάμεις και θεμελίωσε την Κυπριακή Δημοκρατία. Το υψηλό αυτό επίτευγμα, τα δύο ανεξάρτητα κράτη, αποτελεί τη βαριά μας κληρονομιά, την οποία έχουμε χρέος να διαφυλάξουμε. Σε μία κρίσιμη περίοδο, κατά την οποία το Έθνος αντιμετωπίζει ποικίλες προκλήσεις, έχουμε χρέος να περιφρουρήσουμε και να θωρακίσουμε τη δημοκρατία της Ελλάδας και της Κύπρου και να ενισχύσουμε την πορεία τους ως σύγχρονες, ευνομούμενες ευρωπαϊκές χώρες και ως ισχυρούς πυλώνες ασφάλειας και ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή. Ιδιαίτερα, συνεχιζόμενης της παράνομης τουρκικής κατοχής του νησιού για 51 και πλέον χρόνια, οφείλουμε να εγκύψουμε στο παράδειγμα των ανθρώπων που συμμετείχαν στους δύο μεγάλους αγώνες της ιστορίας μας, οι οποίοι είχαν όραμα ελεύθερες και ευημερούσες πατρίδες. Προς την κατεύθυνση αυτή καλούμαστε να πορευτούμε με την ίδια ενότητα και ομοψυχία και να εντείνουμε τον αγώνα μας για την αποκατάσταση της δικαιοσύνης στον τόπο μας.

Με πρωτοστάτες εμάς τους μεγαλύτερους και συνεχιστές τη νέα γενιά, επιβάλλεται να παραδώσουμε μια πατρίδα ελεύθερη και επανενωμένη, μια πατρίδα μακριά από επεμβατικά δικαιώματα, εγγυήσεις ξένων χωρών και στρατούς κατοχής. Μια Κύπρο στην οποία όλοι ανεξαιρέτως οι νόμιμοι πολίτες θα ζουν σε συνθήκες ασφάλειας και ειρήνης. Σε αυτή την προσπάθεια θέτουμε φάρο την παιδεία. Η νέα γενιά αποτελεί το μέλλον και την ελπίδα του τόπου. Οι νέοι και οι νέες είναι οι αυριανοί πολίτες που θα κρατήσουν τον Ελληνισμό ζωντανό και θα συνεχίσουν να μεταλαμπαδεύουν τα επιτεύγματά του στον κόσμο. Έχουμε υψηλή υποχρέωση να αναδείξουμε μια γενιά που να γνωρίζει σε βάθος την ιστορική μας ταυτότητα, τα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη, τις αρχές και αξίες, τη γλώσσα και τον πολιτισμό που μας χαρακτηρίζουν ως λαό και να εργάζεται για τη διαφύλαξη και την περιφρούρησή τους. Παρουσία μαθητών, μαθητριών, φοιτητών και φοιτητριών, ο Δρ. Κουτσίδης απευθυνόμενος στους μαθητές αναφέρθηκε στη δική τους υψηλή ευθύνη. Η 25η Μαρτίου 1821 και κάθε επέτειος που τιμούμε με αισθήματα εθνικής υπερηφάνειας δεν εξαντλείται στις ιστορικές νίκες, τα επιτεύγματα και τις επιτυχίες του Ελληνισμού.

Η αξία των αγώνων αυτών έγκειται και στο γεγονός ότι αποτελούν ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης και διδαχής. Συνιστούν υπενθύμιση της δύναμης που έχει ο συλλογικός και ατομικός αγώνας για την επικράτηση της ελευθερίας. Αποτελούν επίσης υπόμνηση της σημασίας που έχει η ενότητα, η επιμονή και ο ακατάβλητος αγώνας απέναντι στην αδικία και την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και αν οι δικοί μας αγώνες, οι επαναστάσεις και οι μαχητικές διεκδικήσεις έχουν σημασία για τους υπόλοιπους λαούς και παγκόσμιο αντίκτυπο, τότε εμείς, στο ακρότατο αυτό σημείο του Ελληνισμού που συνεχίζει να δοκιμάζεται, έχουμε χρέος να αναμετρηθούμε με το παράστημα των ηρώων και των αγωνιστών μας. Και πρώτοι εσείς, οι νέοι άνθρωποι που διακρίνεστε από γνώσεις, φιλοπατρία και δημοκρατικό ήθος, οι αυριανοί πολίτες της πατρίδας μας και της Ευρώπης, κατέληξε.

Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο προαύλιο της Ιεράς Μητρόπολης Πάφου και στη συνέχεια η καθιερωμένη παρέλαση στη Λεωφόρο Γεωργίου Γρίβα Διγενή στις 11:15 π.μ., με τη συμμετοχή μαθητών, μαθητριών σχολείων Μέσης Τεχνικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης οργανωμένων συνόλων, σωματείων προσκόπτων και τμημάτων της Εθνικής Φρουράς. Κατά την διάρκεια της παρέλασης παιάνιζε η Φιλαρμονική του Μουσικού Σχολείου Πάφου υπό την διεύθυνση του μαέστρου Χρήστου Ζένιου. Η παρέλαση μεταδίδονταν ζωντανά από τον Παγκύπριο Ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Πάφος.