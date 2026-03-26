Βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα - Ο καιρός μέχρι την Κυριακή

Σήμερα, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αρχικά αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα βόρεια, τα ορεινά και τα ανατολικά. Προοδευτικά ωστόσο αναμένονται τοπικές βροχές αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα σε περιοχές στα νότια, στα δυτικά και ορεινά. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους είναι πιθανόν να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, ωστόσο σύντομα στα νότια και τα δυτικά θα καταστούν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και θα ενισχυθούν, για να πνέουν μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα αρχικά θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο προοδευτικά θα καταστεί γενικά λίγο ταραγμένη και τοπικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και γύρω στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ιδιαίτερα στο δυτικό μισό του νησιού, όπου και δεν αποκλείεται να σημειωθεί μεμονωμένη βροχή. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και στα παράλια παροδικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νοτιοανατολικά και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 12 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Την Παρασκευή θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά. Το νησί θα επηρεάζεται από ένα ενισχυμένο δυτικό πεδίο ανέμων.

Το Σάββατο ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις, ενώ κατά διαστήματα αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες ελαφρές βροχές, ιδιαίτερα κατά τις απογευματινές ώρες και μετά. Την Κυριακή αναμένονται κατά τόπους βροχές αλλά και εκδήλωση μεμονωμένων καταιγίδων, κυρίως μετά το μεσημέρι. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους είναι πιθανό να πέσει χιονόνερο ή χιόνι.

Η θερμοκρασία την Παρασκευή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ωστόσο το Σάββατο αναμένεται μικρή άνοδος και την Κυριακή μικρή πτώση, για να κυμαίνεται έτσι κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής. Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 27 εκατοστά.