Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Τι βρίσκεται πίσω από το αιωρούμενο Άγιο Φως στα Ιεροσόλυμα – Ο Θεόδωρος Κυριακού εξηγεί για τον «κοντό παπά» (ηχητικό)

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ

Header Image

Ο κ. Κυριακού αναφέρθηκε ακόμα και στη θεολογική αξία του Αγίου Φωτός, σημειώνοντας ότι «δεν είναι καθόλου σημαντικό για την ορθοδοξία να έρθει στην Κύπρο»,.

Δεν χρειάζεται να διακινδυνεύσει κανένας για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα στην Κύπρο, δήλωσε στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» ο θεολόγος Θεόδωρος Κυριακού, με φόντο τις πολεμικές συρράξεις στη Μέση Ανατολή.

Αναφερόμενος στη διαδικασία της Αφής στον Πανάγιο Τάφο, ο γνωστός θεολόγος αναφέρθηκε σε στοιχεία που έχουν αναδειχθεί και μέσα από σχετικά ντοκιμαντέρ, σημειώνοντας ότι το Άγιο Φως ανάβει από τον ίδιο τον Πατριάρχη, ενώ έδωσε μια ανθρώπινη εξήγηση στις μαρτυρίες περί «αιώρησης» του φωτός.

Όπως εξήγησε, «αυτό που βλέπουν να αιωρείται είναι ένας κοντός παπάς που περνά ανάμεσα στον κόσμο με τα αναμμένα κεριά σηκωμένα πάνω», δημιουργώντας την εικόνα της αιώρησης.

Ο κ. Κυριακού αναφέρθηκε ακόμα και στη θεολογική αξία του Αγίου Φωτός, σημειώνοντας ότι «δεν είναι καθόλου σημαντικό για την ορθοδοξία να έρθει στην Κύπρο», αφού έχει «την ίδια αξία με αυτό που λέει ο παπάς πριν το Χριστός Ανέστη: “Δεύτε λάβετε φως”. Είναι το ίδιο πράγμα».

Ακούστε το απόσπασμα: 

Tags

ΠΑΣΧΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

