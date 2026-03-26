Τι βρίσκεται πίσω από το αιωρούμενο Άγιο Φως στα Ιεροσόλυμα – Ο Θεόδωρος Κυριακού εξηγεί για τον «κοντό παπά» (ηχητικό)

Δεν χρειάζεται να διακινδυνεύσει κανένας για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα στην Κύπρο, δήλωσε στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» ο θεολόγος Θεόδωρος Κυριακού, με φόντο τις πολεμικές συρράξεις στη Μέση Ανατολή.

Αναφερόμενος στη διαδικασία της Αφής στον Πανάγιο Τάφο, ο γνωστός θεολόγος αναφέρθηκε σε στοιχεία που έχουν αναδειχθεί και μέσα από σχετικά ντοκιμαντέρ, σημειώνοντας ότι το Άγιο Φως ανάβει από τον ίδιο τον Πατριάρχη, ενώ έδωσε μια ανθρώπινη εξήγηση στις μαρτυρίες περί «αιώρησης» του φωτός.

Όπως εξήγησε, «αυτό που βλέπουν να αιωρείται είναι ένας κοντός παπάς που περνά ανάμεσα στον κόσμο με τα αναμμένα κεριά σηκωμένα πάνω», δημιουργώντας την εικόνα της αιώρησης.

Ο κ. Κυριακού αναφέρθηκε ακόμα και στη θεολογική αξία του Αγίου Φωτός, σημειώνοντας ότι «δεν είναι καθόλου σημαντικό για την ορθοδοξία να έρθει στην Κύπρο», αφού έχει «την ίδια αξία με αυτό που λέει ο παπάς πριν το Χριστός Ανέστη: “Δεύτε λάβετε φως”. Είναι το ίδιο πράγμα».

