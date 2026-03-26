ΕΟΑ Λευκωσίας: Απαντά στην έκθεση της Ελεγκτικής με διευκρινίσεις

Διευκρινίσεις για το ημιτελές κτήριο επί της Λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού, το οποίο απασχόλησε την Ελεγκτική Υπηρεσία, δίνει ο ΕΟΑ Λευκωσίας σε επιστολή του.

Ο ΕΟΑ διαχωρίζει τις αρμοδιότητες του, από τους μελετητές και τονίζει πως δεν έγινε καμία παρέκκλιση.

Συγκεκριμένα διευκρινίζει ότι:

· Η υπόθεση ανέδειξε κενό στη νομοθεσία σχετικά με τις ημιτελείς αναπτύξεις, κενό το οποίο ισχύει και για αναπτύξεις που παρουσιάζουν εικόνα εγκατάλειψης λόγω μη χρησιμοποίησης τους.

Επισημαίνεται ότι, παρόλο που η Διεύθυνση Αδειοδότησης του ΕΟΑ Λευκωσίας δεν αποτελεί νομοθετικό όργανο, θα προχωρήσει στην κοινοποίηση της Ειδικής Έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και στην ετοιμασία σχετικής επιστολής προς το Υπουργείο Εσωτερικών, η οποία θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες εισηγήσεις για τροποποίηση της νομοθεσίας, ώστε να δημιουργηθούν τα κατάλληλα εργαλεία, με στόχο την ενδεχόμενη αποτροπή τέτοιων φαινομένων.

· Η έγκριση για τον τύπο κατασκευής του σκελετού πραγματοποιείται στο στάδιο της άδειας οικοδομής και όχι της πολεοδομικής άδειας. Συνεπώς, αναφορές περί ανάγκης εξασφάλισης τροποποιητικής πολεοδομικής άδειας για μεταλλικό σκελετό δεν συνάδουν με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

· Την ίδια στιγμή, η ευθύνη για τη στατική και δυναμική μελέτη ανήκει αποκλειστικά στους αρμόδιους μελετητές και όχι στην αρχή Οικοδομικής Αδειοδότησης.

· Σχετικά με τη χρήση του ακινήτου δεν υφίσταται οποιαδήποτε παρέκκλιση. Στην πολεοδομική ζώνη που εμπίπτει το τεμάχιο επιτρέπονται τόσο τα καταστήματα όσο και οι καφετέριες. Οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των πολεοδομικών αδειών οφείλονται στο διαφορετικό αντικείμενο των αιτήσεων.

· Η νομοθεσία προβλέπει σαφείς διαδικασίες για ανανέωση και επανέκδοση των αδειών οικοδομής. Οι Άδειες Οικοδομής διατηρούν την ισχύ τους για όσο χρονικό διάστημα παραμένουν ενεργές οι Πολεοδομικές, οι οποίες διέπονται από τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο καθώς και από τις Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών. Όσο υπάρχουν οι Άδειες σε ισχύ, οι εργασίες δύναται να συνεχίζονται και δε θεωρείται ότι υφίσταται καθεστώς ημιτελούς ανάπτυξης.

Επί του θέματος, ο ιδιοκτήτης έχει υποβάλει αίτηση για τροποποιητική άδεια Οικοδομής. Σεβόμενοι το Σύνταγμα και το κεκτημένο δικαίωμα του ιδιοκτήτη επί του σκελετού, ενδεδειγμένη λύση αποτελεί η ανανέωση της άδειας.