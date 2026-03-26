Οδική σύγκρουση στη Γεροσκήπου με μοτοσικλετιστή

Οδική σύγκρουση σημειώθηκε το μεσημέρι στη Γεροσκήπου με μοτοσικλετιστή.

Σύμφωνα με την Αστυνομία λίγο πριν τη 1:30 το μεσημέρι, σε δρόμο στην περιοχή της Γεροσκήπου, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, οδηγός μοτοσικλέτας συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο.

Στη σκηνή βρίσκονται μέλη της Τροχαίας Πάφου για παροχή βοήθειας και διενέργεια εξετάσεων, ενώ διερευνώνται τα αίτια της σύγκρουσης.

Ο μοτοσικλετιστής μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο έχει τραυματιστεί.