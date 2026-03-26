Λεμεσός: Υπό κράτηση με δικαστικό διάταγμα οι δύο ύποπτοι για την έκρηξη στο γυράδικο του Punin

Υπό κράτηση με δικαστικό διάταγμα διάρκειας έξι ημερών, το οποίο εξέδωσε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, μετά από αίτημα της Αστυνομίας, τέθηκαν δύο πρόσωπα, ηλικίας 19 και 21 ετών, για σκοπούς διερεύνησης υπόθεσης απόπειρας καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες, που αφορά στην έκρηξη που σημειώθηκε σε υποστατικό στη Λεμεσό, την περασμένη Τρίτη, 24 Μαρτίου.

Οι 19χρονος και 21χρονος συνελήφθησαν χθες 25 Μαρτίου, από μέλη της Αστυνομίας, δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων, που εξασφαλίστηκαν μετά από μαρτυρία που προέκυψε, κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης από το ΤΑΕ Λεμεσού,.

Η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 5.00 τα ξημερώματα της 24ης Μαρτίου και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στην πρόσοψη του υποστατικού. Από τις εξετάσεις που έγιναν από μέλη της Αστυνομίας, διαπιστώθηκε ότι οφειλόταν σε πυροδότηση αυτοσχέδιου μεταλλικού εκρηκτικού αντικειμένου, που περιείχε εκρηκτική ύλη χαμηλής ισχύος και είχε τοποθετηθεί εξωτερικά του υποστατικού.

Το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά την υπόθεση.