Ιταλία: Η Τζόρτζια Μελόνι χαιρετίζει την αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, σε ανάρτησή της στο διαδίκτυο αναφέρθηκε στην σημερινή ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πιο αναλυτικά, η Μελόνι στην ανάρτησή της στο Facebook υπογράμμισε:

«To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε το “ελεύθερο” στους νέους κανόνες για τους επαναπατρισμούς: η Ευρώπη ακολουθεί, επιτέλους, την σωστή κατεύθυνση, βάσει μιας γραμμής την οποία η Ιταλία στήριξε δυναμικά. Με τους κόμβους επιστροφών αυξάνονται οι δυνατότητες εντοπισμού ενός έθνους επαναπατρισμού για τους παράτυπους μετανάστες, συμπεριλαμβανομένων όχι μόνον των χωρών καταγωγής, αλλά και των τρίτων χωρών. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικοί οι επαναπατρισμοί, να ενισχυθεί ο έλεγχος των συνόρων και για να παρασχεθεί στην Ευρώπη μια μεταναστευτική πολιτική, επιτέλους πιο αξιόπιστη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

