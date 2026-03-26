Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Επιστήμη και Τεχνολογία

Η Google διαφωνεί με την καταδίκη για τον «εθισμό» ανήλικης -«Το YouTube είναι πλατφόρμα για streaming»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η απόφαση του αμερικανικού Aνώτερου Δικαστηρίου της Επαρχίας του Λος Άντζελες, βρήκε τη Google και τη Meta (ιδιοκτήτρια του Instagram) υπεύθυνες σε υπόθεση για ψηφιακό εθισμό ανήλικης χρήστριας, προκαλώντας αντιδράσεις από τις εταιρείες τεχνολογίας.

Η Google ανακοίνωσε ότι διαφωνεί με την ετυμηγορία σε αμερικανική δίκη για εθισμό ανήλικης σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και θα ασκήσει έφεση.

Σε δήλωσή του, ο Χοσέ Καστανέντα, Υπεύθυνος Πολιτικής Επικοινωνίας στη Google, τόνισε ότι διαφωνούν με την ετυμηγορία και σκοπεύουν να ασκήσουν έφεση, υποστηρίζοντας ότι η YouTube είναι «πλατφόρμα υπεύθυνα σχεδιασμένη για streaming και όχι ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης».

Η υπόθεση και τα ονόματα

Στην υπόθεση K.G.M. v. Meta et al. η 20χρονη ενάγουσα, γνωστή με τα αρχικά KGM, κατήγγειλε ότι η σχεδίαση των πλατφορμών συνέβαλε στον εθισμό της ήδη από την παιδική της ηλικία, γεγονός που επέδρασε απροσμέτρητα στην ψυχολογία της. Την υπόθεση άκουσε η δικαστής Καρολίν Κουλ.

Τι αποφάσισε η έδρα:

Η έδρα έκρινε πως Meta - που κατέχει το Instagram, το Facebook και το WhatsApp- και η Google, ιδιοκτήτρια του YouTube, υπήρξαν αμελείς στο σχεδιασμό και την λειτουργία των εφαρμογών τους και πως δημιούργησαν σκόπιμα εθιστικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, γεγονός που συνέβαλε στην επιβάρυνση της ψυχικής υγείας και στον εθισμό της ενάγουσας.

Mark Lanier, ο δικηγόρος που εκπροσωπεί την ενάγουσα, που αναφέρεται ως KGM σε έγγραφα ή Kaley, μιλάει με γονείς παιδιών θυμάτων εθισμού σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες / Φωτογραφία: AP /Damian Dovarganes

Το δικαστήριο διέταξε πληρωμή αποζημιώσεων συνολικού ύψους σχεδόν 6 εκατ. δολαρίων. Σύμφωνα με πληροφορίες οι ηγεσίες των κολοσσών αποφάσισαν η Meta να αναλάβει το 70% και το YouTube το υπόλοιπο 30%, της αποζημίωσης.

Διαφωνία και επόμενα βήματα

Η Google υποστηρίζει ότι η απόφαση παρερμηνεύει το ρόλο και τη φύση της πλατφόρμας YouTube, ενώ και η Meta έχει επίσης δηλώσει ότι η ψυχική υγεία των εφήβων είναι πολύπλοκο ζήτημα και δεν μπορεί να αποδοθεί σε μια εφαρμογή μόνο, προαναγγέλλοντας κι εκείνη νομικές ενέργειες.

Πηγή: iefimerida.gr 

 

Tags

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑGOOGLE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα