Βουλή: Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Ανοικτού Πανεπιστημίου – Έντονες ανησυχίες για το μέλλον του

Τον προϋπολογισμό του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ) για το 2026 ενέκρινε το βράδυ της Πέμπτης η Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων, με 31 ψήφους υπέρ.

Ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει έσοδα και δαπάνες ύψους €19.470.000. Τα έσοδα προέρχονται κυρίως από κρατική χορηγία (€12,6 εκατ.), δίδακτρα και διαχειριστικές χρεώσεις (€4,99 εκατ.), καθώς και άλλες εισπράξεις (€1,88 εκατ.). Οι δαπάνες αφορούν, μεταξύ άλλων, τρέχουσες και λειτουργικές ανάγκες, διαχειριστικά έξοδα, κεφαλαιουχικές δαπάνες και αποθεματικό.

Κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια, οι Βουλευτές ανέδειξαν τον ρόλο του ιδρύματος, εκφράζοντας ταυτόχρονα ανησυχίες για τη χρηματοδότηση και την πορεία ανάπτυξής του.

Ο Βουλευτής ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης άσκησε κριτική στην Κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι το Ανοικτό Πανεπιστήμιο «υποβαθμίζεται» τα τελευταία χρόνια. Ανέφερε ότι αντί για έναν αναπτυξιακό προϋπολογισμό που θα ενισχύσει τον ρόλο του, καταγράφονται περικοπές και απουσία στρατηγικού σχεδιασμού για την ανώτατη εκπαίδευση. Επισήμανε επίσης έλλειψη συντονισμού με άλλα πανεπιστήμια που αναπτύσσουν εξ αποστάσεως προγράμματα, αφήνοντας αιχμές ότι ενδεχομένως να υπονομεύεται ο ρόλος του ΑΠΚΥ. Όπως είπε, το ΑΚΕΛ υπερψήφισε τον προϋπολογισμό «υπό διαμαρτυρία».

Ο Γεώργιος Κάρουλλας, Βουλευτής ΔΗΣΥ, έκανε λόγο για «καθηλωμένο» προϋπολογισμό, σημειώνοντας ότι το όραμα για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο παραμένει στάσιμο. Ανέφερε ότι, σε αντίθεση με άλλα δημόσια πανεπιστήμια όπου καταγράφεται αύξηση πόρων, στο ΑΠΚΥ παρατηρείται στασιμότητα ή και μείωση, εκφράζοντας την ελπίδα για ενισχυμένο προϋπολογισμό τα επόμενα χρόνια.

Ο Βουλευτής ΔΗΚΟ, Πανίκος Λεωνίδου, υπογράμμισε τον σημαντικό ρόλο του ΑΠΚΥ, ιδιαίτερα ως απόφοιτος του ιδρύματος, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα όραμα που συνδέεται με την πολιτική παρακαταθήκη του Τάσσου Παπαδόπουλου. Εξέφρασε την άποψη ότι το πανεπιστήμιο «υπονομεύεται έμμεσα», καθώς άλλα ιδρύματα αναπτύσσουν παρόμοια προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Κάλεσε το Υπουργείο Παιδείας και την Κυβέρνηση να ενισχύσουν ουσιαστικά τα προγράμματα του ΑΠΚΥ, με ιδιαίτερη αναφορά στον τομέα του ελληνικού πολιτισμού.

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΔΗΣΥ Νίκος Τορναρίτης αναφέρθηκε στην ίδρυση του Ανοικτού Πανεπιστημίου το 2002, επί διακυβέρνησης Γλαύκου Κληρίδη, τονίζοντας ότι η συνεργασία ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ εκείνη την περίοδο υπήρξε καθοριστική για τη δημιουργία και ανάπτυξη της πανεπιστημιακής κοινότητας στην Κύπρο.

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης εξέφρασε έντονη ανησυχία για την κατάσταση του ιδρύματος, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι, σύμφωνα με τον Πρύτανη, το πανεπιστήμιο βρίσκεται «στον αναπνευστήρα». Απηύθυνε έκκληση για άμεση στήριξη, ακόμη και μέσω συμπληρωματικού προϋπολογισμού, ώστε να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι για τη συνέχιση της λειτουργίας και ανάπτυξής του.

