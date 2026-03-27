Καιρός με... απ' όλα: Άνοδος θερμοκρασίας σήμερα, σκόνη, καταιγίδες και κρύο από την Κυριακή

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ χαμηλή πίεση αναμένεται το Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο θα παρατηρείται επίσης σκόνη, οι συγκεντρώσεις της οποίας κατά διαστήματα θα είναι αυξημένες.

Σήμερα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες, κυρίως ελαφρές βροχές, στα ορεινά και τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως δυτικοί μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και τοπικά μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες, κυρίως ελαφρές βροχές, στα ορεινά και τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά τοπικά στα παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 11 στα παράλια και στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά ενδέχεται να σχηματιστεί παγετός.

Το Σάββατο, θα παρατηρούνται αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Την Κυριακή, ο καιρό θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Από το μεσημέρι και μετά αναμένεται αισθητή βελτίωση του καιρού. Τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές.

Η θερμοκρασία το Σάββατο θα σημειώσει μικρή άνοδο, για να κυμανθεί λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ την Κυριακή και τη Δευτέρα θα σημειώσει σταδιακά αισθητή πτώση.Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου ήταν 24 εκατοστά.