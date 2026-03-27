Ελεγκτική: Στον «αέρα» η ενημέρωση για τα καταφύγια Πολιτικής Άμυνας

Ξανά στο προσκήνιο τα γνωστά προβλήματα και το χάος

Σημαντικές αδυναμίες στη διαχείριση και λειτουργία των καταφυγίων Πολιτικής Άμυνας καταγράφει η Ελεγκτική Υπηρεσία, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για το επίπεδο ετοιμότητας του κράτους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Τα ευρήματα προκύπτουν από έλεγχο που διενεργήθηκε σχετικά με τη διαχείριση των καταφυγίων, με ιδιαίτερη έμφαση στην εμπειρία των πολιτών κατά την αναζήτηση και χρήση τους.

Ο Γενικός Ελεγκτής, Ανδρέας Παπακωνταντίνου, υπογραμμίζει την ανάγκη βελτίωσης της πληροφόρησης που προσφέρεται στους πολίτες και του συντονισμού των αρμοδίων υπηρεσιών.  

Στο επίκεντρο του ελέγχου βρέθηκε η εφαρμογή «SafeCy», μέσω της οποίας οι πολίτες καλούνται να εντοπίζουν το πλησιέστερο καταφύγιο. Ωστόσο, κατά τη δοκιμαστική χρήση της εντοπίστηκαν ανακρίβειες σε διευθύνσεις και φωτογραφίες, γεγονός που δυσχεραίνει τον εντοπισμό των καταφυγίων σε ώρα ανάγκης.

Παράλληλα, σημειώνεται η έλλειψη βασικών στοιχείων ταυτοποίησης, όπως η χωρητικότητα των καταφυγίων, καθώς και η απουσία δυνατότητας πλοήγησης, γεγονός το οποίο καθιστά αναγκαία τη χρήση πρόσθετων εργαλείων.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, παρατηρείται επίσης ασάφεια στη χρήση των όρων «Δημόσιο» και «Κοινό», χωρίς επαρκή επεξήγηση προς τους πολίτες. Την ίδια ώρα, εντοπίστηκαν περιπτώσεις όπου χώροι που εμφανίζονται ως καταφύγια χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, χωρίς να διασφαλίζεται η άμεση διαθεσιμότητά τους σε περίπτωση ανάγκης.

