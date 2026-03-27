Άγιο Φως made in... Cyprus: Ο πόλεμος φρενάρει την έλευσή του από τα Ιεροσόλυμα - Τι θα κάνει η Εκκλησία

Αβέβαιη είναι η κατάσταση με τη μεταφορά του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα στην Κύπρο και τις υπόλοιπες χώρες φέτος λόγω της έκρυθμης κατάστασης που επικρατεί με τις πτήσεις από το Ισραήλ λόγω του μαινόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Όπως δήλωσε στον «Π» ο Προέδρος του Συνδέσμου Θεολόγων Κύπρου, Χριστάκης Ευσταθίου η τελετή στα Ιεροσόλυμα αναμένεται να διεξαχθεί κανονικά, ωστόσο χωρίς την παρουσία πιστών, όπως και οι περισσότερες τελετές των τελευταίων εβδομάδων.

Ο ίδιος εμφανίστηκε απαισιόδοξος σχετικά με τη μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Κύπρο και την Ελλάδα, ωστόσο η Εκκλησία έχει τη λύση.

«Το πιο πιθανό είναι να μην έρθει στην Κύπρο, δεν βλέπω ότι η κατάσταση με τον πόλεμο θα τελειώσει μέχρι το Πάσχα, λόγω του οποίο έχουν μπει απαγορευτικά στα αεροδρόμια του Ισραήλ, από όπου και πραγματοποιούνται οι πτήσεις με το Άγιο Φως», δήλωσε ο κ. Ευσταθίου.

Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι ακόμα και σε αυτό το σενάριο η Αναστάσιμη Ακολουθία θα διεξαχθεί κανονικά στους ναούς της Κύπρου, όπου θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία του Αγίου Φωτός.

«Ο ιερέας θα πει το “δεύτε λάβετε φως” και θα ανάψει το Φως πάνω στην Αγία Τράπεζα από την ακοίμητη καντήλα. Με την ευλογία θεωρείται και αυτό άγιο και δεν θεωρείται μειωμένης ιερότητας, δεν είναι υποδεέστερο», σημειώνει ο θεολόγος.

Μάλιστα, υπενθύμισε ότι και στο παρελθόν, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένα χωριά της Κύπρου, το Άγιο Φως δεν έφθανε από τα Ιεροσόλυμα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι πιστοί στερούνταν την ουσία της Αναστάσεως.